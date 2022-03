Schwerer Unfall in Heimstetten: Jugendlicher (17) von S-Bahn erfasst und verletzt

Am Samstagabend wollte ein Jugendlicher offenbar die Gleise am S-Bahnhaltepunkt Heimstetten überqueren. Dabei wurde der 17-Jährige von einer heranfahrenden Bahn erfasst und verletzt.

Beim verbotenen Überqueren von Bahngleisen wurde ein 17-Jähriger in Heimstetten von einer S-Bahn erfasst und verletzt. (Symbolbild)

Heimstetten - Wie gefährlich das illegale Überqueren von Gleisen sein kann, hat jetzt ein Vorfall in Heimstetten wieder gezeigt. Ein 17-Jähriger wollte der Bundespolizei zufolge die Schienen überschreiten und übersah dabei eine S-Bahn. Es kam zum Zusammenstoß.

Heimstetten: Jugendlicher von S-Bahn erfasst und ins Gleisbett geschleudert

Zu dem schweren Unfall kam es gegen 20.45 Uhr. Der Jugendliche aus Kirchheim wurde von einer stadteinwärts fahrenden S2 erfasst und aus dem Gleisbett geschleudert. Bei dem Aufprall hatte er aber großes Glück. Beamte der Bundespolizei und Rettungsdienst konnten ihn lebend am Unfallort antreffen.

Fahrgäste der S-Bahn blieben bei Zusammenstoß unverletzt

Mit mittelschweren Verletzungen wurde der 17-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei weiter mitteilt, habe er sich bei dem Zusammenstoß mit der S-Bahn eine Fraktur des Beckens sowie diverse Prellungen am gesamten Körper zugezogen. In der Bahn saßen zum Zeitpunkt des Unfalls etwa 70 Personen. Bei der eingeleiteten Schnellbremsung wurde kein Fahrgast verletzt.

Die Münchner Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Bahnverkehrs gegen den verunglückten Jugendlichen aus Kirchheim eingeleitet. Vor dem unbefugten Überqueren von Gleisen wird eindringlich gewarnt.