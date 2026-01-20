AZ-Plus
Update

Schwerer Unfall in Grünwald: Rentnerin erliegt ihren Verletzungen

Die 85-Jährige wollte die Tölzer Straße vom Marktplatz kommend überqueren, die Fahrerin eines Audi Q5 wurde laut Polizei von der tief stehenden Sonne geblendet. Jetzt ist die Fußgängerin gestorben.
Ralph Hub
Ralph Hub |
Der Rettungsdienst brachte die schwer verketzte Fußgängerin nach dem Unfall in Grünwald ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Der Rettungsdienst brachte die schwer verketzte Fußgängerin nach dem Unfall in Grünwald ins Krankenhaus. (Symbolbild) © imago images/Eibner

Update, 20. Januar: Die bei dem Unfall am 15. Januar in Grünwald von dem SUV einer 52-Jährigen erfasste Fußgängerin ist ihren schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei mitteilt, verstarb die 85-Jährige am Montag (19. Januar) in einem Münchner Krankenhaus. Die Verkehrspolizei ermittelt weiter. 

Autofahrerin geblendet: Rentnerin bei Unfall in Grünwald schwer verletzt 

Erstmeldung, 16. Januar: Bei einem tragischen Verkehrsunfall im Münchner Nobelvorort Grünwald im Landkreis München ist am Donnerstagnachmittag eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Die Fahrerin eines Audi Q5 sah die Rentnerin wegen der tief stehenden Sonne zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Die Rentnerin aus dem Landkreis München ist auf eine Gehhilfe angewiesen. Gegen 14 Uhr wollte sie vom Marktplatz in Grünwald kommend die Tölzer Straße überqueren. Gleichzeitig fuhr eine 52-Jährige ebenfalls aus dem Landkreis München mit ihrem Audi Q5 nach Angaben der Polizei die Tölzer Straße in südliche Fahrtrichtung.

Die Sonne stand im Rücken der Fußgängerin

Auf Höhe des Marktplatzes auf Höhe der Hausnummer 5 kam es zum Zusammenstoß zwischen dem SUV und der die Fahrbahn überquerenden 85-Jährigen. Der Audi erfasste die Fußgängerin mit der linken Frontseite. Die 85-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht. Die Rentnerin erlitt Prellungen am ganzen Körper, zudem besteht der Verdacht einer Hirnblutung.

Lebensgefahr besteht für die Fußgängerin aber nicht, sagte Polizeisprecher Michael Marienwald am Freitag. Laut Polizei wurde die Audi-Fahrerin von der tief stehenden Sonne geblendet und sah deshalb die Rentnerin auf der Fahrbahn zu spät.

  • Martin-Alois am 17.01.2026 11:00 Uhr / Bewertung:

    Rechtsextreme Kommentatoren interessieren sich nicht für Menschenleben.

  • Bongo am 16.01.2026 20:17 Uhr / Bewertung:

    Antwort an Doket:
    Merke: Nur primitive, ungebildete Menschen machen sich über den Dialekt anderer lustig!

  • pittomuc vor 56 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Bongo

    Woher haben Sie denn diese Weisheit?

