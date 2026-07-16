An der Kreuzung zur Staatsstraße 2054 in Zolling kommt es am Donnerstagvormittag zu einem schweren Zusammenstoß. Eine 73-Jährige aus Nandlstadt starb noch an der Unfallstelle.

Auf der Staatsstraße 2054 in Zolling hat sich ein tödlicher Autounfall ereignet. (Symbolbild)

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagvormittag in Zolling (Landkreis Freising) ereignet.

Wie die Polizei berichtet, war eine 73-Jährige aus Nandlstadt gegen 10.10 Uhr mit ihrem Toyota von Flitzing kommend in Richtung Zolling unterwegs. An der Kreuzung zur Staatsstraße 2054 wollte sie diese geradeaus überqueren und ihre Fahrt auf der Flitzinger Straße fortsetzen. Dabei hatte sie ein STOP-Zeichen zu beachten. Zeitgleich kam auf der Staatsstraße 2054 aus der Richtung Haag an der Amper ein Lkw.

73-Jährige übersieht an Kreuzung Lkw

Aus derzeit noch nicht geklärten Gründen fuhr die 73-Jährige in den Kreuzungsbereich und übersah dabei den von links kommenden, bevorrechtigten Lkw. Der 52-jährige Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr nahezu ungebremst und frontal in die Fahrerseite des Toyotas, der durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter seitlich verschoben wurde.

Die 73-jährige Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und reanimiert werden. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ihr 73-jähriger Lebensgefährte, der als Beifahrer im Toyota saß, wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, erlitt allerdings einen Schock.

An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden im geschätzten Wert von je 60.000 bis 80.000 Euro.