AZ-Plus
Update

Schwerer Unfall im Landkreis München: Autofahrerin stirbt nach Kollision mit Lieferwagen

Mitten im Berufsverkehr sind am frühen Morgen im Landkreis München ein Kleinwagen und ein Transporter zusammengestoßen. Die Pkw-Fahrerin starb noch an der Unfallstelle.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Bei dem Unfall bei Höhenkirchen kommt eine Autofahrerin ums Leben.
Bei dem Unfall bei Höhenkirchen kommt eine Autofahrerin ums Leben. © Thomas Gaulke
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2078 im Landkreis München ist eine Autofahrerin noch vor Ort ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Autofahrerin aus dem Landkreis München hatte nach Angaben der Polizei die Vorfahrt eines Transporters missachtet. 

Kleinwagen und Transporter kollidieren – Autofahrerin stirbt

Wie die Polizei weiter berichtet, ereignete sich der Unfall um 7.35 Uhr im Kreuzungsbereich der Münchner Straße in Brunnthal zur Staatsstraße 2078.

Die 61-Jährige wollte offensichtlich mit ihrem Toyota-Kleinwagen von der Münchner Straße nach links auf die Staatsstraße 2078 einbiegen und übersah einen von links kommenden Transporter.

Die beiden Fahrzeuge stießen auf einer Kreuzung zusammen.
Die beiden Fahrzeuge stießen auf einer Kreuzung zusammen. © Thomas Gaulke

Staatsstraße 2078 musste gesperrt werden

Die Fahrzeuge seien heftig zusammengestoßen, Ersthelfer hätten die schwerverletzte Frau aus dem Autowrack geborgen und versucht, sie zu reanimieren – für die 61-Jährige kam aber jede Hilfe zu spät. Der 43-jährige Fahrer des Transporters blieb laut Polizei unverletzt. Die Staatsstraße 2078 musste für einige Stunden gesperrt werden.

In einer ersten Version des Artikels war von einem Autofahrer die Rede und nicht von einer Autofahrerin – wir bitten um Entschuldigung.

 

 

 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • OLGI vor einer Stunde / Bewertung:

    trug der Fahrer Helm? Helme sind nicht Vorschrift, aber schützen, so die Münchner Polizei.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • FRUSTI13 vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von OLGI

    Ja, Sie müssen Langeweile haben!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.