Mitten im Berufsverkehr sind am frühen Morgen im Landkreis München ein Kleinwagen und ein Transporter zusammengestoßen. Die Pkw-Fahrerin starb noch an der Unfallstelle.

Bei dem Unfall bei Höhenkirchen kommt eine Autofahrerin ums Leben.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2078 im Landkreis München ist eine Autofahrerin noch vor Ort ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Autofahrerin aus dem Landkreis München hatte nach Angaben der Polizei die Vorfahrt eines Transporters missachtet.

Kleinwagen und Transporter kollidieren – Autofahrerin stirbt

Wie die Polizei weiter berichtet, ereignete sich der Unfall um 7.35 Uhr im Kreuzungsbereich der Münchner Straße in Brunnthal zur Staatsstraße 2078.

Die 61-Jährige wollte offensichtlich mit ihrem Toyota-Kleinwagen von der Münchner Straße nach links auf die Staatsstraße 2078 einbiegen und übersah einen von links kommenden Transporter.

Die beiden Fahrzeuge stießen auf einer Kreuzung zusammen. © Thomas Gaulke

Staatsstraße 2078 musste gesperrt werden

Die Fahrzeuge seien heftig zusammengestoßen, Ersthelfer hätten die schwerverletzte Frau aus dem Autowrack geborgen und versucht, sie zu reanimieren – für die 61-Jährige kam aber jede Hilfe zu spät. Der 43-jährige Fahrer des Transporters blieb laut Polizei unverletzt. Die Staatsstraße 2078 musste für einige Stunden gesperrt werden.

