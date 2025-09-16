Mitten im Berufsverkehr sind am frühen Morgen im Landkreis München ein Kleinwagen und ein Transporter zusammengestoßen. Der Pkw-Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Bei dem Unfall bei Höhenkirchen kommt ein Autofahrer ums Leben.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße M11 bei Höhenkirchen im Landkreis München ist ein Autofahrer noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlegen.

Nach ersten Informationen von der Unfallstelle kollidierten gegen 7.40 Uhr im Kreuzungsbereich ein Lieferwagen und ein Toyota-Kleinwagen miteinander.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Die beiden Fahrzeuge stießen auf einer Kreuzung zusammen. © Thomas Gaulke

Der Pkw-Fahrer war offensichtlich noch vor Ankunft der Feuerwehr aus dem Wrack gerettet worden, Wiederbelebungsversuche blieben jedoch erfolglos. Die Staatsstraße 2078 musste für voraussichtlich einige Stunden gesperrt werden.

Mehr Informationen in Kürze