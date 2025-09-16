Schwerer Unfall im Landkreis München: Autofahrer stirbt nach Kollision mit Lieferwagen
Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße M11 bei Höhenkirchen im Landkreis München ist ein Autofahrer noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlegen.
Nach ersten Informationen von der Unfallstelle kollidierten gegen 7.40 Uhr im Kreuzungsbereich ein Lieferwagen und ein Toyota-Kleinwagen miteinander.
Der Pkw-Fahrer war offensichtlich noch vor Ankunft der Feuerwehr aus dem Wrack gerettet worden, Wiederbelebungsversuche blieben jedoch erfolglos. Die Staatsstraße 2078 musste für voraussichtlich einige Stunden gesperrt werden.
Mehr Informationen in Kürze
