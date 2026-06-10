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Schwerer Unfall bei Eching: Fahrer aus dem Fenster geschleudert

Ein Überholmanöver endet für zwei Männer im Krankenhaus. Wie konnte es zu dem Unfall kommen?
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Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)
Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Ein 19-Jähriger ist bei einem Unfall aus dem Fenster eines Transporters geschleudert worden. Das Fahrzeug habe sich überschlagen, teilte die Polizei mit. Der 19-jährige Fahrer und dessen Vater, der ebenfalls im Auto saß, seien schwer verletzt worden. 

Der 19-Jährige hatte demnach auf Höhe Eching (Landkreis Freising) auf dem Autobahnzubringer der Autobahn 9 in Richtung München einen Lastwagen überholt. Nach Angaben der Polizei verlor er vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit und geringer Profiltiefe der Reifen die Kontrolle über seinen Wagen und kam ins Schleudern. 

Die beiden verletzten Bulgaren seien mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma in Krankenhäuser gekommen, teilte die Polizei mit. Der Sohn und sein Vater seien bei dem Unfall nicht angeschnallt gewesen.

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4 Kommentare
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  • Gabro23 vor 18 Minuten / Bewertung:

    Nicht angeschnallt🙄🙄

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  • kartoffelsalat vor einer Stunde / Bewertung:

    Trug der 19-jährige einen Helm?

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  • wolfi2 vor 36 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von kartoffelsalat

    sie meinen so einen wie sie aus Alu?

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