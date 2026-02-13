Schwerer Unfall auf Münchner S-Bahn-Linie: Frau stirbt bei Zusammenstoß

Der Zug schleift das Auto nach dem Zusammenstoß an einem unbeschrankten Bahnübergang mehrere hundert Meter mit. Für die 53-Jährige kommt jede Hilfe zu spät.

Beim Zusammenstoß mit einer S-Bahn der Linie 5 ist in Höhenkirchen-Siegertsbrunn eine 53-jährige Frau ums Leben gekommen. Die Frau aus aus dem Kreis Traunstein starb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Ihr Auto, ein Kleinwagen der Marke Fiat, wurde demnach mehrere hundert Meter mitgeschleift und teilweise zerdrückt, bevor die S-Bahn zum Stillstand kam.

Der Unfall passierte gegen 18.30 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang an der Staatsstraße 2078 Richtung Rosenheim. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau dort das rote Blinklicht übersah. Die S-Bahn erfasste ihr Auto den Angaben zufolge trotz Schnellbremsung frontal. Der Fahrer der S-Bahn und alle Fahrgäste blieben unverletzt. Im Auto befand sich zum Unfallzeitpunkt auch ein Hund, der leicht verletzt und in eine Tierklinik gebracht wurde, wie es weiter hieß.

Die S-Bahn wurde nur leicht beschädigt, der zerstörte Pkw musste dagegen von Feuerwehr und Abschleppdienst geborgen werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.