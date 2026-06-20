Schwerer Unfall auf der A99: Fahrer muss aus Wrack geschnitten werden

Schwerer Unfall auf der A99 bei Haar. Der schwerverletzte Fahrer muss aus dem verunglückten Fahrzeug geschnitten werden.

Schwerer Unfall auf der A99 bei Haar, der Fahrer musste schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden. (Archivfoto)

Auf der A99 bei Haar hat sich am frühen Samstagmorgen ein schwerer Autounfall ereignet. Ein Mann war kurz nach Mitternacht mit seinem Opel Corsa in Richtung Nürnberg unterwegs.

Im Baustellenbereich nahe der Anschlussstelle Haar verlor der Fahrer bei offenbar zu hoher Geschwindigkeit, laut Autobahnmeisterei gilt in diesem Bereich Tempo 80, die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei der AZ auf Anfrage bestätigte.

Der Opel kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Mittelleitplanke, wurde anschließend nach rechts geschleudert und kam an einer provisorischen Fahrbahnbegrenzung zum Stehen.

Motor wird aus dem Fahrzeug gerissen - Fahrer muss aus Wrack geschnitten werden

Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Motor aus dem Fahrzeug herausgerissen wurde und sich Trümmerteile im weiteren Umkreis des Unfalls verteilten.

Der Fahrer musste schwerverletzt aus dem Wrack seines Opel Corsa geschnitten werden. © Thomas Gaulke

Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer schwer, die Rettungskräfte mussten das Fahrzeugdach entfernen um den Verletzten aus dem Auto zu befreien. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er in ein Krankenhaus transportiert.

Wegen der Unfallaufnahme und den Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste der A99 in Richtung Nürnberg für eine längere Zeit komplett gesperrt werden.