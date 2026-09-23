Bei einem schweren Lkw-Unfall im Landkreis München wurden am Dienstag vier Personen verletzt.

Die Sattelzugmaschine wurde bei dem Unfall in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte mit den nachfahrenden Autos.

Thomas Gaulke 4 Die Sattelzugmaschine wurde bei dem Unfall in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte mit den nachfahrenden Autos.

Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstag, den 22. September auf der St 2078 im Landkreis München. Eine 43-Jährige aus dem Kreis Rosenheim war mit ihrem Audi gegen Mittag Richtung Aschbach unterwegs, hinter ihr fuhren noch mehrere Autos, darunter ein Audi, ein Kia und ein VW. Die 43-jährige Frau kam plötzlich aus bisher nicht geklärter Ursache nach links ab und geriet in den Gegenverkehr. Ausgerechnet in diesem Moment kam ihr ein 61-jähriger Deutscher aus Rheinland-Pfalz in seinem Lkw entgegen – es kam zum Frontalzusammenstoß.

Die Sattelzugmaschine wurde bei dem Unfall in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte mit den nachfahrenden Autos. © Thomas Gaulke

Die Sattelzugmaschine wurde dabei in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte mit den nachfahrenden Autos. Die Rosenheimerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug gerettet und anschließend mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Auch der Fahrer des Lkw und eine 61-Jährige und ein 62 Jahre alter Mann, deren Auto vom Sattelzug getroffen wurde, wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Vier Verletzte bei Unfall mit Lkw auf St2078

Insgesamt wurden fünf Fahrzeuge bei dem Unfall beschädigt, am Audi entstand ein Totalschaden. Der Sachschaden liegt mindestens im sechsstelligen Bereich. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Bei einem Unfall im Kreis München wurden mehrere Personen verletzt. © Thomas Gaulke

Die Unfallstelle musste für etwa sechs Stunden weiträumig gesperrt werden. Der Verkehr wurde hierbei abgeleitet. Es kam anfangs zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.