Schwere Kopfverletzungen: Fußgänger in Dachau von Auto erfasst

Ein Mann überquert in Dachau zu Fuß die Straße und wird von einer 20-Jährigen in einem Fiat angefahren: Schwer verletzt kommt der 49-Jährige ins Krankenhaus.

Nach einem heftigen Unfall in Dachau ist ein 49-jähriger Fußgänger mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs ein Gutachten an.

Schlechte Witterung, schlechte Sicht, dunkle Kleidung: Autofahrerin erfasst Fußgänger

Wie die Polizei weiter berichtet, war eine 20-jährige Frau aus Karlsfeld am Sonntag (7. Dezember) gegen 20 Uhr in ihrem Fiat auf der Münchner Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs und wollte nach links in die Schillerstraße abbiegen. Dazu ordnete sie sich auf der entsprechenden Abbiegespur ein.

Zur gleichen Zeit überquerte den Angaben zufolge ein 49-Jähriger aus Karlsfeld die Münchner Straße zu Fuß. "Ohne hierbei die in unmittelbarer Nähe befindliche Fußgängerfurt zu nutzen", teilte die Polizei mit.

Schwere Kopfverletzungen: Fußgänger wird über Motorhaube und Windschutzscheibe geschleudert

Bedingt durch die Witterungs- und Lichtverhältnisse sowie die dunkle Kleidung des Fußgängers habe die Autofahrerin den Mann zu spät gesehen und ihn mit der Fahrzeugfront erfasst. Der 49-Jährige sei über die Motorhaube und Windschutzscheibe des Pkws geschleudert worden. "Der Fußgänger musste vor Ort durch den Notarzt versorgt werden und kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus Dachau", so die Polizei.

Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs ein Gutachten an. Die Münchner Straße war im Bereich der Kreuzung Bahnhofstraße/Schillerstraße für etwa zweieinhalb Stunden komplett gesperrt.