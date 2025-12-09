AZ-Plus

Schwere Kopfverletzungen: Fußgänger in Dachau von Auto erfasst

Ein Mann überquert in Dachau zu Fuß die Straße und wird von einer 20-Jährigen in einem Fiat angefahren: Schwer verletzt kommt der 49-Jährige ins Krankenhaus.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der Fußgänger kam mit schweren Kopfverletzungen ins Dachauer Krankenhaus. (Symbolbild)
Der Fußgänger kam mit schweren Kopfverletzungen ins Dachauer Krankenhaus. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Nach einem heftigen Unfall in Dachau ist ein 49-jähriger Fußgänger mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs ein Gutachten an.

Schlechte Witterung, schlechte Sicht, dunkle Kleidung: Autofahrerin erfasst Fußgänger

Wie die Polizei weiter berichtet, war eine 20-jährige Frau aus Karlsfeld am Sonntag (7. Dezember) gegen 20 Uhr in ihrem Fiat auf der Münchner Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs und wollte nach links in die Schillerstraße abbiegen. Dazu ordnete sie sich auf der entsprechenden Abbiegespur ein.

Zur gleichen Zeit überquerte den Angaben zufolge ein 49-Jähriger aus Karlsfeld die Münchner Straße zu Fuß. "Ohne hierbei die in unmittelbarer Nähe befindliche Fußgängerfurt zu nutzen", teilte die Polizei mit.

Schwere Kopfverletzungen: Fußgänger wird über Motorhaube und Windschutzscheibe geschleudert

Bedingt durch die Witterungs- und Lichtverhältnisse sowie die dunkle Kleidung des Fußgängers habe die Autofahrerin den Mann zu spät gesehen und ihn mit der Fahrzeugfront erfasst. Der 49-Jährige sei über die Motorhaube und Windschutzscheibe des Pkws geschleudert worden. "Der Fußgänger musste vor Ort durch den Notarzt versorgt werden und kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus Dachau", so die Polizei.

Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs ein Gutachten an. Die Münchner Straße war im Bereich der Kreuzung Bahnhofstraße/Schillerstraße für etwa zweieinhalb Stunden komplett gesperrt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Wolff vor 42 Minuten / Bewertung:

    Sagt eigentlich schon alles: "Ohne hierbei die in unmittelbarer Nähe befindliche Fußgängerfurt zu nutzen"

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • kartoffelsalat vor 10 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Wolff

    Sagt eigentlich schon alles: "Bedingt durch die Witterungs- und Lichtverhältnisse sowie die dunkle Kleidung des Fußgängers habe die Autofahrerin den Mann zu spät gesehen und ihn mit der Fahrzeugfront erfasst."

    Geschwindigkeit nicht an die Bedingungen angepasst.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.