Schaf auf Wanderschaft: Autobahn bei Garching für eine Stunde gesperrt

Ungewöhnlicher Einsatz der Polizei: Weil ein Schaf auf der Autobahn bei Garching unterwegs ist, muss die A9 für eine Stunde gesperrt werden.

Über die Herkunft des Schafes ist der Polizei nichts bekannt. (Symbolbild)

Die Nachtwanderung eines Schafes hat dafür gesorgt, dass die Polizei die Autobahn 9 für eine Stunde sperren und den Verkehr an der Anschlussstelle Garching-Süd ausleiten musste.

Schaf auf der Bundesstraße 471 gesichtet, und später auf der A9

Wie die Polizei berichtet, hatte ein Verkehrsteilnehmer das Tier in der Nacht zum Mittwoch gegen 3.45 Uhr bemerkt, als es in Garching (Landkreis München) auf der Bundesstraße 471 in Richtung Ismaning unterwegs war und seine Beobachtung der Einsatzzentrale gemeldet. "Von der B471 kommend bahnte sich das Schaf seinen Weg über die Anschlussstelle", so die Polizei.

Schaf wird von Polizeistreifen begleitet

Das Schaf sei dann Richtung Norden weitermarschiert und dabei von einer Streife des Polizeipräsidiums München sowie einer Streife der Verkehrspolizei Freising begleitet worden.

"Letztendlich konnte durch das Polizeipräsidium München eine nahegelegene Schäferin ausfindig gemacht werden, die das Tier einfing, in ihr Fahrzeug lud und von der Autobahn verbrachte", teilt die Polizei mit.

Da zu keiner Zeit eine akute Gefahr für den Verkehr auf der Gegenfahrbahn bestanden habe, habe das Tier nicht erlegt werden müssen. Über die Herkunft des Schafes ist der Polizei nichts bekannt. Es habe sich herausgestellt, dass es sich um ein einzelnes Tier gehandelt habe und keine komplette Herde ausgebrochen sei.