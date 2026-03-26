Sämtliche Regionalzüge entfallen: München-Strecke in den Osterferien gesperrt

Wer in den Osterferien zwischen Mühldorf und München pendelt oder verreist, muss umplanen: Die Deutsche Bahn sperrt die stark frequentierte Strecke für über zwei Wochen komplett.

Zwangspause für die Züge der Südostbayernbahn: In den Osterferien müssen die Menschen auf der Strecke zwischen Mühldorf und München auf Ersatzbusse umsteigen. (Symbolbild)

München/Mühldorf

Auf der Bahnstrecke zwischen Mühldorf und dem Münchner Hauptbahnhof geht in den diesjährigen Osterferien vorübergehend nichts mehr. Wegen umfangreicher Stellwerksarbeiten entfallen vom 27. März (20.00 Uhr) durchgehend bis zum 13. April (5.20 Uhr) sämtliche Regionalzüge der Südostbayernbahn (SOB) auf der gesamten Strecke. Das teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag mit. Die SOB setze stattdessen auf einen umfangreichen Ersatzverkehr mit Bussen.

Hintergrund der Sperrung sind Bauarbeiten, die eine Umstellung auf moderne elektronische Stellwerkstechnik vorbereiten. Bis Anfang 2027 möchte das Unternehmen die letzten mechanischen Anlagen auf der Strecke ausmustern. Mit der neuen Technik solle die Infrastruktur langfristig "stabiler, flexibler und weniger störanfällig" werden, hieß es.

Für die Dauer der Bauarbeiten fahren laut Angaben der Bahn Busse, die an allen regulären Zwischenstationen bis München Ost (Friedenstraße) halten. Eine Ausnahme bilde der Halt Thann-Matzbach, hier befinde sich die Ersatzhaltestelle in "Lengdorf Ort". Zusätzlich setzt die Bahn Direktbusse ein, die von Mühldorf, Ampfing und Dorfen zur Messestadt Ost pendeln. Von dort aus könnten die Menschen mit der U-Bahn-Linie U2 in die Münchner Innenstadt weiterfahren. Die Fahrkarten der SOB würden auf diesem Streckenabschnitt für die Dauer der Bauarbeiten anerkannt.

Unterbrechung auch bei der S-Bahn

Erschwert wird die Situation für Fahrgäste durch zeitgleiche Einschränkungen auf der Münchner S-Bahn-Stammstrecke. Vom 31. März (22.40 Uhr) bis zum 13. April (4.40 Uhr) sei der S-Bahn-Verkehr zwischen Karlsplatz (Stachus) und Ostbahnhof sowie in Richtung Trudering und Giesing wegen einer Weichenerneuerung am Isartor und Arbeiten für die Zweite Stammstrecke unterbrochen, hieß es. Fahrgäste, die in die Innenstadt wollen, sollten daher am Ostbahnhof auf die U-Bahn-Linie U5 ausweichen.

Die Bahn rief alle Fahrgäste dazu auf, sich vor Fahrtantritt in der Reiseauskunft oder per App über ihre genauen Verbindungen zu informieren.