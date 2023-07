Rund 300.000 Euro Schaden nach Brand in Einfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Oberbayern ist nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Wie die Ermittler am Freitag mitteilten, bemerkte eine Passantin am Donnerstag in Eichenau (Landkreis Fürstenfeldbruck), dass Rauch aus dem Dachstuhl des Hauses bei München aufstieg. Sie rief daraufhin den Notruf. Zum Löschen habe die Feuerwehr das Dach öffnen müssen.

07. Juli 2023 - 14:23 Uhr | dpa

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr leuchtet ein Blaulicht. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Eichenau Verletzt wurde bei dem Brand den Angaben zufolge niemand. Mutmaßliche Ursache für das Feuer war nach ersten Erkenntnissen eine defekte Photovoltaikanlage auf dem Dach.