Rucksack gestohlen: Tatverdächtige bei Fahrscheinkontrolle erwischt

Der Rucksack mit reichlich Wertgegenständen war kurz vor Weihnachten entwendet worden, am Dreikönigstag half Kommissar Zufall mit, eine 41-jährige Frau als Tatverdächtige zu identifizieren.

Die Bundespolizei stieß bei der Durchsuchung der mitgeführten Gegenstände auf den gesuchten Rucksack. (Symbolbild)

Sie hatte "bereits im letzten Jahr" einen Rucksack samt Inhalt im Wert von 1800 Euro unterschlagen, jetzt flog die Frau auf: Die Staatsanwaltschaft München I ordnete für Mittwoch (7. Januar) die Vorführung beim Haftrichter an.

Rucksack gestohlen: Tatverdächtige Frau bei Fahrscheinkontrolle erwischt

Wie die Bundespolizei weiter berichtet, befanden sich in dem Rucksack unter anderem hochwertige Elektroartikel. Zwei US-Amerikaner hatten ihn am 23. Dezember in einer S-Bahn der Linie 8 beim Ausstieg am Flughafen vergessen, die 41-Jährige soll sich den Angaben zufolge den Rucksack anschließend geschnappt haben.

Am Dreikönigstag sei die Frau in der S8 auf Höhe des Halts in Germering-Unterpfaffenhofen (Landkreis Fürstenfeldbruck) wegen eines fehlenden Fahrscheins aufgefallen. Nachdem sich die Frau "bei der Fahrscheinkontrolle nicht ausweisen konnte, zogen die Mitarbeiter des Prüfdienstes die Bundespolizei hinzu".

Die Bundespolizisten stießen bei der Durchsuchung der mitgeführten Gegenstände auf den gesuchten Rucksack.