Rote Ampel überfahren: Fünf Verletzte bei Kreuzungscrash nahe München

Eine Frau in einem Ford soll nahe Grasbrunn im Landkreis München an einer Kreuzung eine rote Ampel überfahren haben. Sie stieß mit einem BMW und einem Toyota zusammen. Alle fünf Insassen in den drei Autos wurden verletzt, darunter auch ein einjähriges Kind.

Beim Zusammenstoß dreier Autos im Landkreis München sind am Sonntagnachmittag nahe Grasbrunn vier Frauen und ein erst ein Jahr alter Bub verletzt worden.

Eine 62-Jährige aus dem Landkreis Miesbach war laut Polizei am Sonntag gegen 14.25 Uhr in ihrem Ford auf der B 304 in Richtung Möschenfelder Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Waldbrunner Straße fuhr sie geradeaus weiter. "Nach bisherigem Stand der Ermittlungen", so ein Polizeisprecher, " zeigte die Ampel für die 62-Jährige rotes Licht."

Drei Autos stoßen mitten auf der Kreuzung zusammen

Zum selben Zeitpunkt fuhr eine 37-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg mit einem BMW die Bahnhofstraße in Richtung Waldbrunner Straße. An der Kreuzung zur B 304 wollte sie ebenfalls geradeaus. In dem BMW saßen außer der Fahrerin eine 32-jährige Mutter aus dem Landkreis Ebersberg sowie ihr einjähriger Sohn.

Ebenfalls zur selben Zeit fuhr eine 93-Jährige aus dem Landkreis München mit einem Toyota Pkw die Waldbrunner Straße in Richtung Bahnhofstraße. Auch sie war im Kreuzungsbereich der B 304 unterwegs, um nach links in Richtung A 99 abzubiegen.

Ford-Fahrerin soll rote Ampel überfahren haben

Die Ampel zeigte nach Polizeiangaben für die 62-Jährige im Ford Rot. "Mutmaßlich aus diesem Grund kam es zur Kollision der drei Fahrzeuge in der Kreuzungsmitte", so ein Polizeisprecher. Die 62-Jährige erlitt bei der Kollision ein Schleudertrauma, eine Beckenprellung sowie Verbrennungen am Unterarm. Zudem wurde sie in ihrem Auto eingeklemmt, die Feuerwehr musste die Fahrerin aus dem Wrack befreien. Der Rettungsdienst brachte die 62-Jährige ins Krankenhaus.

Die 37-Jährige im BMW sowie ihre beiden Mitfahrer wurden laut Polizei jeweils leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ebenfalls in ein Krankenhaus. Die 93-Jährige wurde leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst am Unfallort ambulant behandelt.

Unfallstelle war für eine Stunde gesperrt

Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt, wobei zwei von ihnen abgeschleppt werden mussten. Die B 304 wurde durch auslaufendes Benzin und Öl stark verunreinigt. Erst nach der Reinigung durch die Straßenmeisterei war die B 304 in Richtung Möschenfelder Straße wieder befahrbar. Ebenfalls wurden die Bahnhofstraße sowie die Waldbrunner Straße im Kreuzungsbereich der B 304 im Zuge der Unfallaufnahme gesperrt. Es kam hierbei für etwa eine Stunde zu Verkehrsbeeinträchtigungen.