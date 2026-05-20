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Rentner überschlägt sich mit Auto – schwere innere Verletzungen

In der Unterhachinger Straße in Ottobrunn kollidieren drei Autos. Ein Peugeot überschlägt sich dabei und bleibt auf dem Dach liegen. Ein Rentner erleidet schwere innere Verletzungen und wird in einer Klinik behandelt.
Ralph Hub
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Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr an der Unfallstelle in Ottobrunn.
Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr an der Unfallstelle in Ottobrunn. © Daniel von Loeper

In Ottobrunn im Landkreis München sind am Dienstagnachmittag in der Unterhachinger Straße drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein Peugeot überschlug sich nach Angaben der Polizei und blieb auf dem Dach liegen.

Mehrere Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Der Frontalzusammenstoß ereignete sich gegen 13.30 Uhr. Den Rettungskräften von Feuerwehr und Polizei bot sich an der Unfallstelle ein Trümmerfeld. Laut Polizeiangaben vom Mittwoch fuhr ein über 80-jähriger Deutscher aus München mit einem Peugeot von der Rosenheimer Landstraße in Richtung Ottobrunner Straße.

Zeitgleich war eine über 80-jährige Deutsche aus dem Landkreis München mit einem Nissan auf der Unterhachinger Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Hinter der über 80-Jährigen fuhr ein 45-jähriger Deutscher aus dem Landkreis München mit einem Hyundai.

Fahrer im Peugeot schwer verletzt

Ungefähr auf Höhe der Hausnummer 23 geriet der über 80-Jährige laut Polizei aus bislang ungeklärten Gründen nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dabei mit dem Nissan. Der Peugeot wurde hierbei ausgehebelt, drehte sich um die Längsachse auf das Dach und prallte gegen den Hyundai.

Der über 80-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste aus seinem Auto befreit werden. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er hat eine Thoraxfraktur sowie ein Schädelhirntrauma erlitten.

Die über 80-Jährige und der 45-Jährige wurden durch den Unfall leicht verletzt und ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Die drei beteiligten Fahrzeuge wurden jeweils schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unterhachinger Straße für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Hierbei kam es zu Verkehrsbehinderungen. 

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8 Kommentare
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  • OLGI vor 2 Stunden / Bewertung:

    Und zwei Kandidaten zur MPU, bitte!

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  • mbw vor 4 Stunden / Bewertung:

    Die Verkehrspolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Tragen eines Autohelms Kopfverletzungen häufig verhindern oder deren Ausmaß zumindest verringern kann – auch wenn es gesetzlich nicht vorgeschrieben ist.

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  • Chris_1860 vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von mbw

    Du solltest Deine Helm öfter abnehmen, darunter staut sich offenbar bedenklich die Hitze.

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