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Rentner stirbt beim Baden im Starnberger See

Ein 84-Jähriger bricht am späten Abend bei hohen Temperaturen zu einer Baderunde im Starnberger See auf. Als er nicht zurückkehrt, ruft seine Familie die Polizei.
AZ/dpa |
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Rettungskräfte konnten den Mann nur noch leblos bergen. (Symbolbild)
Rettungskräfte konnten den Mann nur noch leblos bergen. (Symbolbild) © A4366 Sven Hoppe/dpa

Ein 84-Jähriger ist am Wochenende beim Baden im Starnberger See ums Leben gekommen. Der Rentner sei regelmäßig dort baden gegangen, teilte die Polizei mit. Als er am späten Sonntagabend nicht von dort zurückkam, habe seine Familie die Polizei gerufen.

Rettungskräfte hätten den 84-Jährigen leblos geborgen. Versuche, ihn zu reanimieren, seien ohne Erfolg geblieben. Die Polizei ging nach ersten Erkenntnissen von einem Badeunfall aus.

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