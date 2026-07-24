Rentner aus dem Münchner Umland überführt zum vierten Mal Schockanrufer

Ein Rentner trägt dazu bei, dass die Polizei den Abholer einer Bande festnehmen kann, die vor allem ältere Menschen mit Schockanrufen um ihr Erspartes bringt. Es ist nicht sein erstes Mal.

Mit großem schauspielerischem Talent hat ein 79-Jähriger aus Oberbayern zum vierten Mal zur Festnahme von Enkeltrick- und Schockanruf-Betrügern beigetragen. Er habe am Montag einen Anruf von einem Unbekannten erhalten, der sich weinend als sein Sohn ausgegeben habe, schilderte Rentner Bruno Schmaus bei einer Pressekonferenz der Polizei in München. Kurz darauf habe ein vermeintlicher Polizeibeamter den Hörer übernommen und gefordert, dass er 80.000 Euro Kaution für seinen Sohn zahlen müsse, weil dieser einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sonst ins Gefängnis müsse.

Der Rentner durchschaute den Trick sofort und hielt den Anrufer so lange hin, bis die Polizei den 21 Jahre alten Abholer bei der fingierten Übergabe in Pullach bei München festnehmen konnte. "Da habe ich richtig sauber Vollgas gegeben mit dem Theater", erzählte Schmaus schmunzelnd. Auch wenn ihn die Betrüger ganz schön unter Druck gesetzt hätten.

Der Rentner hat schon zum vierten Mal zu einer Festnahme nach Enkeltrick- oder Schockanrufen beigetragen. © Lennart Preiss/dpa

"Mitzuspielen ist gar nicht so einfach, weil man sehr viel wissen muss, sehr viel beachten muss, und weil die sehr schnell erkennen, dass man sie an der Nase herumführt", ordnete der stellvertretende Leiter des für Callcenter-Betrugs zuständigen Münchner Kommissariats, Markus Nothelfer, ein. Wegen des hohen psychischen Drucks, den die professionellen Banden aufbauen, empfehle die Polizei deshalb, aufzulegen und Anzeige zu erstatten.

Mit Hilfe von Schmaus gelangen der Polizei damit nun bereits vier Festnahmen. In einem fünften Fall scheiterte die Festnahme daran, dass der Verdächtige die richtige Adresse nicht fand.