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Rennradfahrer auf Kreuzung von abbiegendem Auto erfasst – schwer verletzt

Ein Autofahrer will an einer Kreuzung nach links abbiegen und erfasst einen ihm entgegenkommenden Radfahrer. Der trägt bei dem Unfall schwere Verletzungen davon.
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Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Radfahrer ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Radfahrer ins Krankenhaus. (Symbolbild) © imago images/Eibner

Bei einem Verkehrsunfall auf der Münchner Straße in Unterföhring im Landkreis München ist am Sonntag (17. Mai) ein 58-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Unterföhring: Autofahrer und Radfahrer kollidieren auf Kreuzung  

Wie die Polizei weiter berichtet, war gegen 15.30 Uhr ein über 80-jähriger Münchner in einem Opel in Richtung Ismaning unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Straße Am Poschinger Weiher nach links abbiegen.

Zeitgleich habe ein 58-Jähriger, ebenfalls mit Wohnsitz in München, die Münchner Straße mit einem Rennrad in die entgegengesetzte Richtung befahren, wollte also an der Kreuzung zur Straße Am Poschinger Weiher geradeaus weiterfahren.

Radfahrer kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Als der Autofahrer abbog, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Der Radfahrer – er trug während der Fahrt einen geeigneten Fahrradhelm – wurde dabei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der über 80-Jährige blieb unverletzt.

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt weiter.

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3 Kommentare
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  • kartoffelsalat vor 41 Minuten / Bewertung:

    Und genau deswegen ist die ständig dominierende Helmpropaganda so absurd. Unfälle verhindern muss oberste Priorität haben!

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  • tutwaszursache vor 17 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von kartoffelsalat

    Schrödingers Helm: wurde keiner getragen, liegen die schweren Kopfverletzungen daran. Wurde einer getragen, hat der Helm schlimmeres verhindert, mutmaßlich sogar Leben gerettet. Wurde einer getragen und das Opfer ist trotzdem tot, ja dann war nun wirklich nichts mehr zu machen...

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  • Newi83 vor 53 Minuten / Bewertung:

    Der Radfahrer hatte kein Glück. Der 80 Jährige hatte Glück. Es war keine Tram die man ja leicht übersehen kann.

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