Rennradfahrer auf Kreuzung von abbiegendem Auto erfasst – schwer verletzt

Ein Autofahrer will an einer Kreuzung nach links abbiegen und erfasst einen ihm entgegenkommenden Radfahrer. Der trägt bei dem Unfall schwere Verletzungen davon.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Münchner Straße in Unterföhring im Landkreis München ist am Sonntag (17. Mai) ein 58-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Unterföhring: Autofahrer und Radfahrer kollidieren auf Kreuzung

Wie die Polizei weiter berichtet, war gegen 15.30 Uhr ein über 80-jähriger Münchner in einem Opel in Richtung Ismaning unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Straße Am Poschinger Weiher nach links abbiegen.

Zeitgleich habe ein 58-Jähriger, ebenfalls mit Wohnsitz in München, die Münchner Straße mit einem Rennrad in die entgegengesetzte Richtung befahren, wollte also an der Kreuzung zur Straße Am Poschinger Weiher geradeaus weiterfahren.

Radfahrer kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Als der Autofahrer abbog, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Der Radfahrer – er trug während der Fahrt einen geeigneten Fahrradhelm – wurde dabei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der über 80-Jährige blieb unverletzt.

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt weiter.