Rauschgifthandel: Polizei durchsucht Wohnungen – zwei Männer in U-Haft

Im Kampf gegen den Rauschgifthandel nimmt die Kriminalpolizei Erding mehrere Personen fest. Nach Durchsuchungen von Wohnungen sitzen zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Die Polizei stellte rund 70 Gramm Kokain, über 700 Gramm Amphetamin, weitere Drogen und Bargeld in vierstelliger Höhe sicher.

Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Erding: Am vergangenen Donnerstag (16. April) haben Einsatzkräfte der Polizei mehrere Wohnungen in Kirchseeon (Landkreis Ebersberg) und in München durchsucht.

"Ab den frühen Morgenstunden" vollzogen die Beamten demnach richterliche Durchsuchungsbeschlüsse für je zwei Wohnungen in Kirchseeon und München, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Kokain richteten sich dabei gegen vier Beschuldigte im Alter von 16, 25, 27 und 40 Jahren.

Insgesamt stellten die Einsatzkräfte rund 70 Gramm Kokain, über 700 Gramm Amphetamin, weitere Drogen und Bargeld in vierstelliger Höhe sicher. Die beiden Hauptverdächtigen – ein 25-jähriger türkischer Staatsbürger und ein 40-jähriger Deutscher – seien auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II einem Richter vorgeführt worden, der die Untersuchungshaft anordnete. Die Männer wurden an Justizvollzugsanstalten überstellt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Erding dauern an.