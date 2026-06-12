Raubüberfall auf Juweliergeschäft in Wolfratshausen - Polizei fahndet nach Duo

Zwei Männer mit einer Schusswaffe überfallen ein Juweliergeschäft in Wolfratshausen. Wenig später läuft ein größerer Polizeieinsatz – zunächst aber ohne Erfolg.

Die Polizei suchte auch mit einem Hubschrauber nach den beiden Männern. (Symbolbild)

Wolfratshausen

Nach einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft im oberbayerischen Wolfratshausen sucht die Polizei nach zwei Verdächtigen. Die beiden Männer sollen einen Mitarbeiter in dem Geschäft mit einer Schusswaffe bedroht haben, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen seien die beiden Täter aber ohne Beute zu Fuß geflohen.

Zahlreiche Beamten suchten auch mithilfe eines Hubschraubers nach den beiden Verdächtigen - zunächst erfolglos. Die Polizei bat mit einer Beschreibung der zwei Männer um Hinweise von Zeugen.

Juweliergeschäft in Wolfratshausen überfallen - Polizei fahndet nach den Tätern

Beschreibung Täter 1: männlich, ca. 180 cm groß, ca. 25 Jahre alt, schwarze Haare, ausgeprägter Dreitagebart, dunkle/schwarze Jacke, hellblaue weite Jeans, weiße Turnschuhe, führte ein schwarzes Mobiltelefon mit sich.

Beschreibung Täter 2: männlich, ca. 170 cm groß, ca. 25–30 Jahre alt, schwarze Haare, schwarze Jacke mit silbernem Reißverschluss, dunkles Shirt, olivgrüne Hose, schwarze Schuhe, auffällige silberne Uhr.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Freitag, den 12. Juni 2026, im Zeitraum von ca. 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr im Umfeld Untermarkt in Wolfratshausen verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer hat im Vorfeld der Tat in dem genannten Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen?

Wer hat in der Nacht von Donnerstag, 11. Juni 2026, auf Freitag, 12. Juni 2026, zwei türkischsprachige Männer aufgenommen oder beherbergt?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 oder an jede andere Polizeidienststelle entgegen.