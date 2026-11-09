Raser auf A92: BMW-Fahrer tötet 63-Jährigen auf Beschleunigungsspur

Schwerer Unfall am Samstag auf der A92 Richtung München. Dabei wird ein 63-Jähriger tödlich verletzt.

Ein 24-Jähriger aus Landshut hat auf der A92 einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. (Symbolbild)

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Samstagabend auf der A92 ereignet. Laut Polizeiangaben war gegen 21.08 Uhr ein 24-Jähriger aus Landshut mit seinem BMW M4 auf der A92 in Richtung München unterwegs.

Zur selben Zeit war ein 63-Jähriger aus dem Großraum München dabei, an der Anschlussstelle Moosburg-Nord mit seinem Audi Q3 auf die A92 zu fahren. Er befand sich gerade auf dem Beschleunigungsstreifen, als sich der 24-Jährige in seinem BMW mit hoher Geschwindigkeit näherte und den Audi von hinten erfasste.

63-Jähriger erliegt schweren Verletzungen

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge etwa 200 Meter weit geschleudert und kamen erst am Ende des Beschleunigungsstreifens zum Stehen.

Der alarmierte Rettungsdienst befreite den 63-Jährigen aus seinem Fahrzeug, erstversorgte ihn und brachte ihn anschließend ins Klinikum Freising. Bei dem Unfall zog sich der 63-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er diesen kurze Zeit später im Krankenhaus erlag.

Der 24-jährige BMW-Fahrer wurde nur leicht verletzt. In seinem Fahrzeug saßen noch eine 16- und eine 17-Jährige aus Landshut. Die beiden Jugendlichen wurden mit Verdacht auf Schädelhirntrauma ins Klinikum Achdorf transportiert.

Führerschein weg: Gegen BMW-Fahrer wird nun ermittelt

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der beim BMW auf rund 90.000 Euro und beim Audi auf etwa 50.000 Euro geschätzt wird.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landshut wurde ein Gutachter zur Erstellung eines unfallanalytischen und technischen Gutachtens an die Unfallstelle gerufen.

Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Aufgrund der Rettungsarbeiten und der polizeilichen Unfallaufnahme war die A92 in Richtung München an der Anschlussstelle Moosburg-Nord für ca. 8 Stunden gesperrt.