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Randale in Bankfiliale bei München: Mann greift Polizei an

Ein Mann randaliert in einer Bank in Zorneding. Nachdem er zunächst fordert, dass man ihn erschießt, schlägt er mehrmals auf einen Polizisten ein.
André Wagner |
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Ein 42-Jähriger hat in einer Bank in Zorneding randaliert und auf einen Polizeibeamten eingeschlagen. (Symbolbild)
Ein 42-Jähriger hat in einer Bank in Zorneding randaliert und auf einen Polizeibeamten eingeschlagen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

So einen Vorfall hat die Polizei auch nicht jeden Tag. Am Sonntagabend, gegen 19.20 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass in einer Bankfiliale in Zorneding ein Mann randalieren würde.

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Poing fuhren vor Ort und konnten dort einen äußerst aggressiven 42-Jährigen aus dem Landkreis Ebersberg antreffen. Zur Überraschung der Beamten forderte sie der Mann mehrmals auf, ihn zu erschießen.

Randalierer attackiert Polizisten und schlägt ihm mehrmals ins Gesicht

Der 42-Jährige kam keinerlei Aufforderungen der Polizei nach, vielmehr griff er einen der Beamten an und schlug diesem wiederholt mit der Faust ins Gesicht, wobei der Polizist leichte Verletzungen davontrug. 

Auch danach leistete der Randalierer massiv Widerstand und konnte erst unter der Anwendung von Zwangsmitteln gefesselt werden, wofür mehrere Polizeistreifen notwendig waren.

Mann in psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen

Nachdem der 42-Jährige durch die Besatzung eines Rettungswagens medizinisch versorgt wurde, wies man ihn aufgrund der offensichtlichen psychischen Ausnahmesituation in ein psychiatrisches Krankenhaus ein.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

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