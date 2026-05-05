Radfahrerin wird von Pkw erfasst – schwere Kopfverletzungen

In Unterschleißheim kommt es zu einem Zusammenstoß zwischen einer 48-jährigen Radfahrerin und einem 18-Jährigen VW-Fahrer. Die Frau kommt schwer verletzt ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall in Unterschleißheim im Landkreis München ist eine Radfahrerin mit einem Auto zusammengestoßen. Sie kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus.

Unterschleißheim: Radfahrerin und VW-Fahrer kollidieren miteinander

Wie die Polizei berichtet, war die 48-Jährige aus dem Landkreis am Montag (4. Mai) gegen Mittag auf dem Radweg der Landsberger Straße "entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Carl-von-Linde-Straße" unterwegs.

Zur selben Zeit sei ein 18-Jähriger, ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis München, mit einem VW aus einer Grundstücksausfahrt herausgefahren. Dabei kollidierte der Pkw mit dem von rechts kommenden Rad der 48-Jährigen, und die Frau stürzte.

Radfahrerin erleidet schwere Kopfverletzung

"Die 48-Jährige erlitt durch den Unfall eine schwere Kopfverletzung und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden", so die Polizei weiter. Der 18-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Frau zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm trug: "Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen."