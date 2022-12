Radfahrer (70) angefahren und schwer verletzt: Autofahrer flüchtet

Erst steigt der Unfallfahrer aus seinem Auto aus und schaut kurz nach, dann macht er sich aus dem Staub.

Fürstenfeldbruck - Der Mann war mit seinem dunklen Kombi am Freitagabend gegen 17.45 Uhr unterwegs von Fürstenfeldbruck in Richtung Maisach. Beim Kreisverkehr auf Höhe Neulindach hat er laut der Fürstenfeldbrucker Polizei einen 70-jährigen Radfahrer übersehen, der bereits im Kreisverkehr war.

Radfahrer angefahren und geflüchtet

Der Fahrer prallte mit seinem Auto in den betagten Radfahrer, dieser stürzte und verletzte sich dabei schwer am Rücken. Der Unfallfahrer stieg dann kurz aus. Auch andere Verkehrsteilnehmer gingen zum verunfallten Mann, um ihn zu versorgen und den Notruf zu alarmieren. Offenbar nützte der Autofahrer aber dann die Hektik aus, stieg wieder in sein Auto und fuhr in Richtung Gewerbegebiet Hasenheide davon.

Mehrere Polizeistreifen suchten den Mann, bisher erfolglos. Sie fahndet nun nach ihm mit folgender Beschreibung:

45-50 Jahre alt, etwas größer und schlank

dunkler Hyundai-Kombi mit Aichacher Kennzeichen (AIC-)

vorne links oder mittig Unfallschaden am Auto/Anstoßspuren

Der angefahrene Radfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.