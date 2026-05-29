Am Pfingstmontag trat ein Unbekannter am Pullinger Weiher mehreren Kindern nackt gegenüber. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei sucht einen Mann, der sich am Pullinger Weiher vor Kindern entblößte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. (Symbolbild)

Das tolle Wetter am Pfingstmontag nutzten mehrere Kinder, um am nördlichen Pullinger Weiher im Bereich des Schlammbades gemeinsam zu spielen. Doch ein bis dato unbekannter Mann beendete den Spielespaß abrupt.

Wie die Polizei berichtete, näherte sich der Mann gegen 14.30 Uhr den Kindern vollkommen nackt. Während sich diese von ihm entfernten, folgte der Unbekannte einem elfjährigen Mädchen und nahm dabei sexuelle Handlungen an sich vor.

Verdächtiger flieht unten ohne auf seinem Rad

Die Kinder berichteten ihren Vätern von dem Mann, die den Exhibitionisten finden und zur Rede stellen konnten. Noch bevor weitere Maßnahmen getroffen werden konnten, ergriff der nackte Mann die Flucht auf seinem Fahrrad in nördliche Richtung. Dabei konnte er nur noch ein graues T-Shirt mit einem großflächigen helleren Emblem auf der Vorderseite anziehen, unten herum war er vollkommen nackt.

Täterbeschreibung: Der Mann ist etwa 50–60 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Er hat eine hagere, drahtige Figur und ist sonnengebräunt. Der Unbekannte trägt leicht wellige, mittellange schwarze Haare mit seitlich grauen Einlagerungen (graumeliert – schwarz). Er spricht Deutsch mit leicht bayerischem Akzent.

Der Unbekannte trug eine mittelblaue Fahrrad-Kappe mit kurzem Sonnenschild. Er floh auf einem schwarzen Mountainbike mit roten Streifen an der Vordergabel.

Zeugenaufruf: Eventuelle Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen und Hinweise an die Kriminalpolizei Erding unter der Telefonnummer 08122-9680 zu melden.