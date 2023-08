Polizeieinsatz in Ebersberg: Jugendliche als "weiße Frau" verkleidet

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat eine Jugendliche in Ebersberg für mehrere Anrufe bei der Polizei gesorgt, nachdem sie verkleidet am Straßenrand umherlief. Die Polizei erklärt, was es mit der "weißen Frau" auf sich hat.

21. August 2023 - 12:29 Uhr | AZ/dpa

