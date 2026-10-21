Rund 300.000 Euro Schaden nach Hotelbrand in Aschheim

In der Nacht brennt es in einem Hotel in Aschheim bei München. Über 130 Gäste kommen in umliegenden Hotels unter, der Schaden ist immens. Die Polizei hat einen Verdacht.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300.000 Euro. (Symbolbild)

In der Nacht auf Mittwoch hat es in einem Büro im Erdgeschoss eines Hotels in Aschheim (Landkreis München) gebrannt. Wegen der heftigen Rauchentwicklung konnten über 130 Hotelgäste nicht in ihre Zimmer zurückkehren und mussten in umliegenden Hotels untergebracht werden.

Sachschaden wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde der Brand gegen 1 Uhr gemeldet, die Gäste hatten das Hotel demnach noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen.

Die Feuerwehr konnte den Brand ablöschen und suchte anschließend das Gebäude nach weiteren Personen ab. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300.000 Euro.

Polizei findet "Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung"

Noch in der Nacht übernahmen die Brandermittler des Kommissariats 13 der Münchner Kriminalpolizei die Ermittlungen vor Ort. Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich "Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung". Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Hotels in Aschheim verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München (Kommissariat 13, Telefon 089/2910-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.