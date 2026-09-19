Polizei sucht mit Hubschrauber und Drohnen: Taucher aus München im Starnberger See vermisst
Ein Taucher aus München ist von einem Tauchgang im Starnberger See nicht zurückgekehrt und wird seitdem vermisst. Der Tauchgang des 63-Jährigen habe rund eine halbe Stunde gedauert, teilte die Polizei mit.
Er war demnach mit zwei Freunden an der "Allmannshauser Steilwand" am Ostufer des Starnberger See bei Allmannshausen (Gemeinde Berg) tauchen.
Unter anderem mit Drohnen und einem Polizeihubschrauber suchten die Einsatzkräfte nach dem Mann. Bislang konnte er jedoch nicht gefunden werden.
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