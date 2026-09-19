Polizei sucht mit Hubschrauber und Drohnen: Taucher aus München im Starnberger See vermisst

Nach einem Tauchgang im Starnberger See gilt ein 63-Jähriger aus München als vermisst. Polizei und Rettungskräfte suchen mit Drohnen und Hubschrauber nach dem Mann.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Unter anderem mit einem Hubschrauber suchen die Einsatzkräfte nach dem Taucher. (Symbolbild)

Ein Taucher aus München ist von einem Tauchgang im Starnberger See nicht zurückgekehrt und wird seitdem vermisst. Der Tauchgang des 63-Jährigen habe rund eine halbe Stunde gedauert, teilte die Polizei mit.

Er war demnach mit zwei Freunden an der "Allmannshauser Steilwand" am Ostufer des Starnberger See bei Allmannshausen (Gemeinde Berg) tauchen.

Unter anderem mit Drohnen und einem Polizeihubschrauber suchten die Einsatzkräfte nach dem Mann. Bislang konnte er jedoch nicht gefunden werden.