AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Umland
  • Polizei schießt scharf auf Bundeswehr-Soldaten in Erding – jetzt meldet sich der Bürgermeister

Polizei schießt scharf auf Bundeswehr-Soldaten in Erding – jetzt meldet sich der Bürgermeister

Ein Feldjäger wird bei der groß angelegten Bundeswehr-Übung "Marshal Power" verletzt – offenbar durch Polizeikugeln. Anwohner in Erding alarmieren wegen einer vermummten Gestalt mit Langwaffe die Polizei – doch was als realistische Übung gedacht war, eskaliert. Wie konnte es zu dieser folgenschweren Verwechslung kommen? Jetzt haben sich erstmals die Polizei und der Erdinger Bürgermeister zu dem Vorfall geäußert.
Lisa Marie Albrecht
Lisa Marie Albrecht,
Natalie Kettinger,
Autorenprofilbild Tobias Singer
Tobias Singer |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 54  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Polizei war wegen vermummter Personen kontaktiert worden.
Die Polizei war wegen vermummter Personen kontaktiert worden. © G. Herkner DigitalePressefotos

Großer Schock am frühen Mittwochabend: Während der bayernweit angelegten Bundeswehr-Übung "Marshal Power" ist in Erding ein Feldjäger angeschossen worden. Der Mann wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Medienberichten zufolge soll er einen Streifschuss im Gesicht erlitten haben. Noch am Abend konnte er die Klinik verlassen.

Die Übung war von der Bundeswehr angemeldet worden. Weitere Details – unter anderem, wer den Soldaten angeschossen hatte – wurden zunächst nicht mitgeteilt. Der Polizei zufolge ereignete sich der Vorfall im Bereich Hohenlindener Straße in Altenerding.

Bundeswehr-Übung in Erding: Polizei schießt auf Soldaten

 Zuvor hatten die Ordnungshüter lediglich einen größeren Einsatz bestätigt. Es seien zahlreiche Polizeikräfte und ein Hubschrauber vor Ort, hieß es am Abend. Im Umkreis der Einsatzstelle wurde der Verkehr abgeriegelt.

 

 Wie konnte es so weit kommen? Laut Polizei hatten Anwohner den Notruf gewählt, weil sie eine vermummte Person in Tarnkleidung und mit einer Langwaffe in der Nähe einer Scheune gesehen hatten. Daraufhin seien "starke Kräfte" der Ordnungshüter ausgerückt. 

Die Bundeswehr spricht von einer "Fehlinterpretation".
Die Bundeswehr spricht von einer "Fehlinterpretation". © Friedrich/Vifogra/dpa

Bei den Feldjägern ging man wohl davon aus, dass die Beamten Teil der Übung waren – sie schossen mit Übungsmunition auf die Polizisten. Warum die Erdinger Beamten wiederum anscheinend nichts von der Trainingseinheit wussten, und das Feuer mit scharfer Munition erwiderten, war zunächst unklar. "Aufgrund einer Fehlinterpretation vor Ort kam es zu Schussabgaben", hieß es vonseiten der Polizei.

Das sagt die Polizei zum Vorfall in Erding

Wie die Beamten auf Anfrage der AZ mitteilten, werde die Polizei über öffentliche Übungen der Bundeswehr vorab per E-Mail informiert. Darin werden über den Beginn und das Ende, sowie die Örtlichkeiten der jeweiligen Übung informiert. Wie die Beamten weiter mitteilen, war die Polizei über den Übungseinsatz der Bundeswehr informiert. Dieser sollte demnach vom 22.10. bis zum 29.10 dauern. Entscheidend in diesem Zusammenhang ist folgende Information: "Eine erste Übungsaktion war allerdings erst für den Nachmittag des 23.10.25 geplant", so die Polizei zur AZ. Davor hätten sich die Soldaten in einer sogenannten Anmarschphase befunden. Weiteres müssten die Ermittlungen klären.

Erdings Oberbürgermeister Gotz fassungslos

Auch wenn laut Polizei zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Bevölkerung habe, stellen sich jetzt viele Fragen. Das sieht auch Erdings Bürgermeister Max Gotz so.  Auf dem Sozialen Netzwerk Instagram teilt er in einer Erklärung mit, dass die Stadt Erding nicht in Kenntnis über diese Bundeswehrübung gesetzt wurde. Man hätte von Polizei wie auch Bundeswehr wenigstens vertraulich informiert werden können, so der OB, der sich fassungslos über die Situation in Altenerding zeigt. Betroffen mache ihn auch die Vorgehensweise, wie etwa Kinder und Jugendliche in einer angrenzenden Turnhalle in Altenerding Süd in Sicherheit zu bringen. Die Eltern seien zwar informiert worden, hätten aber anschließend ihre Kinder wegen der Absperrung nicht abholen können. "Insgesamt ein Kommunikationsdesaster", fasst Gotz die Situation vom Mittwochabend zusammen. Auch Feuerwehr und Rotes Kreuz seien wegen der fehlenden Informationen zu der Bundeswehrübung in Angst gewesen. Man wolle zur Klärung weitere Fragen an die zuständigen bei Polizei und Bundeswehr richten.

In den Kommentaren unter dem Beitrag gibt es viel Zuspruch und Dank an die Rettungskräfte vor Ort. "Ich bin sehr dankbar, dass keiner der Beteiligten ums Leben gekommen ist. Großes Mitgefühl auch meinerseits an alle beteiligten", lautet ein Kommentar. "Haben Sie schön gesagt, danke Hr. Gotz", ein weiterer. "Danke an alle Rettungskräfte, egal ob Feuerwehr, Rettungsdienst oder Polizei, egal wer, danke", heißt es ebenso unter dem Beitrag. 

Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Es gibt aber auch Kritik: "Komisch, dass sogar das Münchner Lokalradio das gewusst hat und im Vorfeld über die Übung berichtete", lautet etwas ein Kommentar unter dem Video des Erdinger Oberbürgermeisters, der selbst über 100 Likes erhalten hat. "Seit zwei Wochen kommt nix anderes im Radio. In jedem Regionalsender, aber auch bei Antenne, BR1 und 3, nachts fliegen Eurofighter, es wird mit Feld und Fallschirmjägern, Booten usw. ein Manöver durchgeführt", schreibt ein anderer Nutzer. 

Darum geht es bei der Bundeswehr-Übung "Marshal Power" 

Das Ziel der bis zum 29. Oktober geplanten Bundeswehr-Übung ist, den Kampf hinter einer fiktiven Frontlinie im Verteidigungsfall zu üben – und zwar zusammen mit (Militär)-Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften.

Die Einsatzkräfte sollten in der Öffentlichkeit üben

Das Besondere: Die etwa 500 Soldaten der Feldjäger und die rund 300 zivilen Einsatzkräfte sollten nicht auf abgezäunten Truppenübungsplätzen üben, sondern in der Öffentlichkeit. Die Einsatzkräfte sollen laut Bundeswehr das Vorgehen gegen Bedrohungen im sogenannten "rückwärtigen Raum", trainieren – zum Beispiel gegen Drohnen, Sabotage oder sogenannte "irreguläre Kräfte".

Ein Bundeswehrsprecher hatte mitgeteilt, dass Übungseinsätze über den gesamten Tag verteilt stattfinden könnten, auch frühmorgens und spätabends.  

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
54 Kommentare
Artikel kommentieren
  • HanneloreH vor 13 Stunden / Bewertung:

    Das kommt davon, wenn man Faxgeräte entfernt und keiner mehr Rauchzeichen lesen kann.

    Aber im Ernst. In Bayern passiert in letzter Zeit ziemlich viel was Sicherheit betrifft. Drohnen für die erstmal Gesetze geändert werden müssen, eine komplett überforderte Wiesn Sicherheit und nun dass. Was wär wenn der Soldat nicht überlebt hätte?

    Da muss sich gehörig was ändern!!!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Der wahre tscharlie vor 17 Stunden / Bewertung:

    Sorry, seids ma net bös, aber das ist doch Real-Satire. :-)
    Angemeldete Bundeswehr-Übung u.a. wegen Drohnen. Wie sagte Söder vor kurzem erst, "abschießen". Ok, er meinte damit die Drohnen. Aber vielleicht hat das die Polizei auch falsch verstanden. Nix gwiss woas ma net. Ironie aus.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • CharlyHarper2024 vor 19 Stunden / Bewertung:

    Erinnert ein wenig an Hubert und Staller.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.