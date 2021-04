Polizei ermittelt: Messerklingen auf Spielplatz montiert!

Auf einem Spielplatz in Aschheim hat die Polizei sogenannte Abbruchmesserklingen entdeckt - die schwere Verletzungen verursachen können.

Aschheim - Die Klingen kommen vor allem bei Cuttermessern zum Einsatz und sind extrem scharf. Ein Bauhofmitarbeiter hatte mehrere dieser Klingen bei einer Routinekontrolle auf dem Spielplatz am Försterweg entdeckt.

Laut Polizei waren die Klingen an mehreren Stellen so montiert, "dass es bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Spielgeräte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen gekommen wäre." Verletzungen sind bislang bei der Polizei glücklicherweise nicht bekannt.

Messerklingen auf Spielplatz deponiert

Die Polizei suchte weitere Spielplätze in der Umgebung ab, dort konnten aber keine weiteren Klingen mehr gefunden werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Klingen am Försterweg "mindestens seit Donnerstag, 29.04.2021, dort platziert wurden."

Jetzt hat die Kriminalpolizei München die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Zeugenaufruf: Wer hat in den vergangenen Tagen Beobachtungen im Bereich des Kinderspielplatzes am Försterweg 1 in Aschheim/OT Dornach gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten? Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.