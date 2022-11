Poing: Dreister Discounter-Kassierer zockt über Monate Seniorin (80) ab

Seit Mai hat der Mann so mehrere tausend Euro erschlichen.

Poing - Die Masche ist so einfach wie perfide: Der Kassierer eines Discounters in Poing hat eine 80-jährige Stammkundin über Monate hinweg an der Kasse abgezockt. Laut der Poinger Polizei hat er die Frau immer gleich zu Beginn gefragt, ob sie einen Kassenbon brauche. Das habe sie jeweils verneint. Und: sie hat immer mit EC-Karte bezahlt.

Dreister Discounter-Kassierer zockt Seniorin (80) ab

Dann hat der Kassierer bei jedem Einkauf am Ende noch 200 Euro auf den Einkaufspreis gebucht. Das funktionierte mittels der sogenannten "Paycash"-Funktion, die es Kunden erlaubt noch während dem Bezahlvorgang Geld abzuheben. Das Geld wird so direkt vom Konto abgebucht, zusammen mit dem Einkauf.

Die Seniorin war jeweils so beschäftigt damit, ihren Einkauf einzupacken, dass sie dies nicht gemerkt habe. Ganze zwölf Mal hat der Trick laut Polizei funktioniert. Vor sechs Wochen ist die Frau dann auf ihren Kontoauszügen dem Kassierer auf die Schliche gekommen und hat die Polizei alarmiert.

2.400 Euro hat der Kassierer so erbeutet. Der ist laut Polizei bis auf Weiteres nicht mehr hinter der Kasse des Discounters. Auf ihn wartet eine Anzeige wegen Betrugs und vom Arbeitgeber wahrscheinlich die endgültige Kündigung. Nach bisherigen Informationen der Poinger Polizei ist die Seniorin bisher das einzige Opfer des dreisten Discounter-Kassierers.