"Plötzliche Erkrankung": Bei Unfall verletzter Autofahrer in Klinik geflogen

In Grünwald stoßen zwei Autos zusammen. Ein Rettungshubschrauber muss einen 60-jährigen Mann ins Krankenhaus fliegen, der am Steuer gesundheitliche Probleme bekam.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen, nachdem am Montag in Grünwald (Landkreis München) bei einem Zusammenstoß zweier Autos ein Mann verletzt worden ist.

"Plötzliche Erkrankung": BMW-Fahrer gerät in den Gegenverkehr

Gegen 14.30 Uhr war ein 60-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem BMW auf der Oberhachinger Straße in Richtung Emil-Geis-Straße unterwegs als ihm eine 22-jährige Deutsche aus dem Landkreis München ebenfalls in einem BMW entgegenkam.

"Nach aktuellen Ermittlungen geriet der 60-jährige Fahrer aufgrund einer plötzlichen Erkrankung in den Gegenverkehr" und kollidierte mit dem Fahrzeug der 22-Jährigen, teilt die Polizei weiter mit.

Gesamtschaden liegt im höheren fünfstelligen Bereich

Den Angaben zufolge beschleunigte der BMW des 60-Jährigen im Anschluss weiter und krachte in eine Grundstücksmauer. Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 22-Jährige blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge, die Grundstücksmauer und ein Stromverteilerkasten wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden bewegt sich laut Polizei im höheren fünfstelligen Bereich.