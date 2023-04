Planegg: Bayern-Fan (15) am Bahnhof verprügelt und genötigt – stecken 1860-Anhänger dahinter?

Die Täter haben den Jugendlichen gezwungen, "Bayern-Idiot" und "Bayern-Bastard" zu sagen und ihn dabei gefilmt. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Planegg - Nach einem tätlichen Angriff am Karfreitag am S-Bahnhof in Planegg ermittelt die Bundespolizei und sucht Zeugen.

Bayern-Fan in Planegg angegriffen

Wie die Beamten am Montag berichteten, wartete ein 15-Jähriger gegen 1.45 Uhr auf eine S-Bahn in Richtung Tutzing. Als zwei Männer aus dem Zug ausstiegen, hinderten diese ihn zunächst am Einstieg, dann attackierten sie ihn körperlich. Sie schlugen und traten ihn mehrfach.

Laut dem Teenager war der Grund hierfür, dass er ein Fan des FC Bayern ist. Die Angreifer nötigten ihn, sich auf den Boden zu knien und zu sagen, dass er ein "Bayern-Idiot" und "Bayern-Bastard" sei. Die Angreifer filmten das Ganze mit dem Handy. Danach flüchteten sie über die Gleise in ein nahe gelegenes Waldstück.

Bundespolizei sucht Zeugen

Der 15-jährige Gautinger wollte ärztlich nicht behandelt werden. Die Bundespolizei geht davon aus, dass es sich bei den Tätern um Fans des TSV 1860 München handeln könnte. Sie wertet derzeit Videos, unter anderem von der S-Bahn und aus Sozialen Medien, aus, um die Unbekannten zu erwischen. Zudem sucht sie Zeugen.

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Angaben zu dem Vorfall oder zu den Handyaufnahmen, die ggf. in Sozialen Netzwerken oder in Chats auftauchen könnten, machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 089/515550-1111 mit der Bundespolizeiinspektion München in Verbindung zu setzen.