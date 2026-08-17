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Perlacher Forst bei Unterhaching: Aufmerksame Passantin verhindert möglichen Waldbrand

Im Perlacher Forst bei Unterhaching hat eine aufmerksame Passantin am Samstagabend ein Feuer entdeckt und womöglich einen größeren Waldbrand verhindert. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.
Hüseyin Ince |
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Die Feuerwehr konnte am Samstag den Brand im Perlacher Forst schnell löschen, auch dank des schnellen Hinweises einer Passantin.
Die Feuerwehr konnte am Samstag den Brand im Perlacher Forst schnell löschen, auch dank des schnellen Hinweises einer Passantin. © IMAGO/Revierfoto

Eine aufmerksame Passantin hat am Samstag mutmaßlich einen größeren Waldbrand verhindert. Gegen 20.35 Uhr bemerkte sie das Feuer im Perlacher Forst nahe der A995 bei Unterhaching (Landkreis München). Sie wählte den Polizeinotruf 110. Mehrere Polizeistreifen sowie Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Unterhaching und auch der Freiwilligen Feuerwehr Taufkirchen kamen in kürzester Zeit zur Brandstelle in den Forst.

Das Feuer konnte durch die routinierten Einsatzkräfte zügig gelöscht werden. Der Sachschaden hielt sich laut Polizei im Rahmen. Doch wie war das Feuer entstanden? Offenbar schließt die Polizei Brandstiftung zumindest nicht aus. Denn das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Auch ein Zeugenaufruf wurde gestartet.

Alle Polizeidienststellen nehmen Hinweise entgegen

Wer also am Samstagabend (15. August) gegen 20.30 Uhr im Bereich Hochäckerweg, Wörnbrunner Geräumt, Tannenzipfel Geräumt, Harlachinger Geräumt sowie Jägerstraße (Perlacher Forst – Unterhaching) etwas beobachtet hat, das im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnte, kann sich mit sachdienlichen Hinweisen beim Polizeipräsidium München, Kommissariat 13 (Telefon: 089/29100) melden.

Auch jede andere Münchner Polizeidienststelle nimmt jegliche Hinweise entgegen.

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