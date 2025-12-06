AZ-Plus

Party in Scheune endet mit Brand – sechsstelliger Schaden

Bis in die Nacht feiern Gäste in einer Scheune in Steinhöring. Doch nach Mitternacht hören sie ein Knistern. Als die Feuerwehr eintrifft, steht die Scheune bereits in Flammen.
AZ/dpa |
Die Flammen greifen auch auf ein Wohnhaus über. (Symbolbild)
Die Flammen greifen auch auf ein Wohnhaus über. (Symbolbild)

Bei einem Scheunenbrand in Steinhöring (Landkreis Ebersberg) ist ein hoher sechsstelliger Schaden entstanden. Das Feuer griff auch auf ein angrenzendes Wohnhaus über, wie die Polizei mitteilte.

Demnach hatten mehrere Gäste gerade in der Scheune gefeiert, als sie nach Mitternacht ein Knistern bemerkten und feststellten, dass der Dachstuhl brannte. Einer der Feiernden kam mit dem Verdacht einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus, die anderen blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

