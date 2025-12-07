Ohne Parkplatzsuche: So erreicht man die schönsten Christkindlmärkte rund um München

Schlürfen ohne Reue: Viele Christkindlmärkte in der Umgebung kann man bequem mit den Öffentlichen erreichen – ganz ohne stressige Parkplatzsuche. Die AZ stellt ausgewählte Beispiele rund um München vor.

Für viele gibt es in der Vorweihnachtszeit kaum etwas Schöneres als einen Besuch auf dem Christkindlmarkt. In der näheren Umgebung gibt es zahlreiche, die man zum Beispiel mit der S-Bahn bequem erreichen kann. So kommt man ohne Parkstress an – und kann die Adventsstimmung am Christkindlmarkt vielleicht auch noch mit dem ein oder anderen Glühwein in der Hand genießen.

Gut zu wissen: Wer einen Christkindlmarkt im Oberland oder im Westen von München in den kommenden Tagen besuchen mag, findet dank der MVV-Christkindlmarkttour unter einen guten Überblick.

Die Liste umfasst insgesamt 51 Christkindlmärkte in den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, Weilheim-Schongau, Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach, sowie einen Netz- und Fahrplan, der aufzeigt, wie man mit S-Bahn, Bahn oder Bus hinkommt.

Bauarbeiten auf der Stammstrecke und Richtung Flughafen

Je nach dem, welches Ziel man anstrebt, sollte man jedoch besonders auf mögliche Fahrplanänderungen achten. Wegen Gleisbauarbeiten kommt es auf der via Neufahrn zum Flughafen München führenden Bahnstrecke zudem weiter zu Behinderungen: Von der Sperrung sind noch bis zum 12. Dezember neben der S1 auch Regionalzüge betroffen. "Fahrgäste zwischen München und Flughafen benutzen bitte die Linie S8", hatte die Bahn mitgeteilt.

Schon vom 1. Dezember an war unter anderem eine Streckensperrung mit Ersatzverkehr zwischen Lohhof und dem Flughafen mit allen Unterwegshalten angekündigt gewesen – zum Leidwesen vieler Fahrgäste (AZ berichtete). Vom 7. Dezember an wird die Strecke dann schon ab Feldmoching gesperrt. Auch hier gibt es sowohl einen Ersatzverkehr mit allen Unterwegshalten als auch Expressbusse, die nur in Feldmoching, am Besucherpark und am Terminal halten. "Es verkehren tagsüber von circa 6 bis 22 Uhr zusätzliche Busse zwischen Feldmoching und Lohhof, sodass in diesem Abschnitt ein 10-Minuten-Takt besteht", erläuterte die Bahn.

Auf der Stammstrecke kommt es zu Einschränkungen von Samstag, 6. Dezember, ab 21.45 Uhr bis durchgehend am Montag, 8. Dezember, um 5 Uhr. Wegen Bauarbeiten in Laim kommt es dem MVV zufolge zu Umleitungen, Haltausfällen und Ersatzverkehr zwischen Ostbahnhof/Giesing/Trudering/Riem und Pasing. Es besteht ein Ersatzverkehr zwischen Ostbahnhof und Trudering. Die einzelnen Änderungen: .

Olching: Nikolaus-Besuch am Christkindlmarkt

Der Olchinger Christkindlmarkt auf dem Nöscherplatz lädt traditionell an allen vier Adventswochenenden zum gemütlichen Beisammensein ein – die Öffnungszeiten sind heuer jeweils freitags von 17 bis 20.30 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 14 bis 20.30 Uhr.

Ein Blick auf den Weihnachtsmarkt auf dem Nöscherplatz in Olching.

An den Marktständen gibt es Kunsthandwerk, genauso wie hausgemachte Weihnachtsleckereien, und auch ein buntes Musikprogramm können die Besucher des Christkindlmarkts genießen. Ein besonderer Programmpunkt für Familien ist natürlich der Besuch vom Nikolaus, der am zweiten Adventswochenende (Samstag und Sonntag) jeweils von 16 bis 17 Uhr über den Markt schlendert.

Anfahrt mit der S3 bis Olching.

Gilching: Alles, was das Herz begehrt

Der Gilchinger Christkindlmarkt lädt am zweiten Adventwochenende zum Verweilen ein. Hier, auf dem Marktplatz, bietet der traditionelle Christkindlmarkt für Besucher alles, was das Herz begehrt. Das reicht vom Duft gebrannter Mandeln bis zu besinnlicher Musik und gemütlicher Weihnachtsbeleuchtung.

Ein Auftritt auf Stelzen auf dem Markt in Gilching im Jahr 2024.

Der Gilchinger Christkindlmarkt ist am Samstag (6. Dezember) von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag (7. Dezember) von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Auch für die Kinder gibt es ein buntes Programm. Für beide Tage hat sich – für jeweils 17 Uhr – der Nikolaus angekündigt.

Anfahrt: S5, S8 bis Gilching-Argelsried.

Geretsried: Vom Glühwein bis zur Weihnachtsdeko

Am zweiten Adventswochenende gibt es beim Christkindlmarkt am Karl-Lederer-Platz in Geretsried viel vorweihnachtliche Stimmung: Neben Punsch oder Glühwein kann man an den Hütten Weihnachtsdeko, geschnitzte Holzfiguren, Gefilztes, Gewebtes und Gehäkeltes entdecken, sowie zum Beispiel Gewürze, Schmuck oder Töpferwaren erwerben.

Eindrücke aus dem vergangenen Jahr auf dem Crhsitkindlmarkt in Geretsried.

Für Kinder soll es heuer ein "erweitertes" Hexenhäusl geben, zudem sei die beliebte Eisenbahn wieder am Start, hieß es zu dem weihnachtlichen Programm vorab. Der Christkindlmarkt in Geretsried ist am Samstag (6. Dezember) von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag (7. Dezember) von 14 bis 19 Uhr geöffnet.

Anreise: S7 bis Wolfratshausen, dann ExpressBus bis Rathaus / B 11.

Herrsching: Besinnliche Weihnachtsmusik

Auf den Herrschinger Christkindlmarkt darf man sich am dritten Adventswochenende freuen – nämlich am Samstag (13. Dezember) von 14 bis 21 Uhr sowie am Sonntag (14. Dezember) von 12 bis 20 Uhr. Auf dem Programm rundherum steht viel weihnachtliche Musik.

Viel los ist auf dem Herrschinger Christkindlmarkt an der Evangelischen Erlöserkirche.

An dem Christkindlmarkt an der evangelischen Erlöserkirche (hinter dem S-Bahnhof) können sich die Besucher zudem auf kulinarische Köstlichkeiten freuen oder sich auf die Suche nach Geschenken fürs Weihnachtsfest machen. Für die Kinder soll es auch in diesem Jahr wieder ein Karussell geben.

Anreise: mit der S8 bis Herrsching.

Holzkirchen: Christbaumschmuck und Süßigkeiten

Auf geht’s für ein bisserl Weihnachtsstimmung am dritten Adventswochenende zum Beispiel auch ins nahe gelegene Holzkirchen: zum Winterzauber am Samstag (13. Dezember) und Sonntag (14. Dezember) mit viel Musik und kulinarischen Köstlichkeiten.

Stimmungsvolle Lichter neben der Pfarrkirche St. Laurentius auf dem Marktplatz in Holzkirchen.

Der traditionelle Weihnachtsmarkt findet zusammen mit dem Holzkirchner Winterzauber statt, teilt die Marktgemeinde mit. Mit seinem Angebot an Christbaumschmuck, Süßigkeiten und Spielzeug ist dort für die ganze Familie etwas geboten. Der Weihnachtsmarkt auf und rund um den Holzkirchner Marktplatz ist am Samstag (13. Dezember) von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag (14. Dezember) von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Anfahrt: S3 oder RB 55, 56, 57, 58 bis Holzkirchen.

