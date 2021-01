Öl in der Isar sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Ein Bagger am Ickinger Wehr hat am Montagnachmittag Hydrauliköl verloren. Weil die Flüssigkeit auch in die Isar gelangte, brachte die Feuerwehr Ölsperren ein.

Icking - Wegen einer unbekannten Flüssigkeit im Isarkanal an der Dürnsteiner Brücke in Straßlach wurde am Montagnachmittag die Feuerwehr alarmiert.

Weil es sich dabei mutmaßlich um Öl handelte, brachten die insgesamt 130 Einsatzkräfte zwei Ölsperren am Kraftwerk Mühltal und am Pullacher Wehr ein. Etwa 30 Liter Hydrauliköl eines Baggers am Ickinger Wehr nahe der Isar seien in den Fluss gelangt – weniger als zunächst befürchtet, so ein Sprecher am Abend zur AZ.

Betroffen war ein Abschnitt von knapp 20 Kilometern. Die Sperren bleiben über Nacht in der Isar, teilte die Feuerwehr am Abend mit.