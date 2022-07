Oberhaching: Polizei löst illegalen Rave im Wald auf

Über 200 Jugendliche feiern unangemeldet in einem Waldstück. Die Polizei löst die Party auf - der Veranstalter wird angezeigt.

Über zehn Streifenwägen mussten am Freitag zu einer illegalen Party in Oberhaching ausrücken. (Symbolbild)

Oberhaching - Am Freitag haben Jugendliche unangemeldet eine Party in einem Wald in Oberhaching gefeiert, woraufhin mehrere Anwohner den Notruf alarmierten.

Viele Jugendliche verunsichern Anwohner

Wie die Polizei München mitteilte, gingen gegen 23.30 Uhr mehrere Anrufe wegen einer "ungewöhnlich großen Anzahl" an Jugendlichen im Bereich der Sauerlacher Straße ein. Daraufhin seien über zehn Streifenwägen, sowie Einsatzkräfte der Bundespolizei zum Einsatzort geschickt worden, um die Situation zu klären.

Vor Ort in einem Waldstück stellten die Beamten fest, dass es sich um eine Rave-Party mit etwa 200 teilnehmenden Personen handelte, die mit lauter Musik während des Einsatzes für weitere Anrufe bei der Polizei wegen Ruhestörung sorgte.

Polizei beendet Party und zeigt Verantwortlichen an

Da die Party bei der örtlichen Gemeinde nicht angemeldet war, wurde sie aufgelöst, ein 18-Jähriger aus dem Landkreis München, verantwortlich für die Veranstaltung, wurde wegen einer Ordnungswidrigkeit angezeigt.