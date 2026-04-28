Notfall auf A99 bei München: Hubschrauber kann nicht landen – Retter werden per Winde heruntergelassen
Unterschiedlichste Rettungsorganisationen in und um München herum haben am Dienstag zusammengearbeitet, um bei einem medizinischen Notfall auf der Autobahn zu helfen.
Hubschrauber kann nicht landen: Retter werden per Winde heruntergelassen
Wie die Münchner Feuerwehr berichtet, wurde der Kräfte gegen 11 Uhr zu einem Einsatz auf die Autobahn 99 alarmiert. Auf einem Parkplatz kurz vor Neuherberg – ein Gemeindeteil von Oberschleißheim im Landkreis München – war es demnach in einem Reisebus zu einem nicht näher beschriebenen medizinischen Notfall gekommen.
"Da der Rettungshubschrauber aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht landen konnte, wurden der Notarzt und der Notfallsanitäter per Winde aus dem Hubschrauber heruntergelassen", hieß es weiter. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München übernahmen mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug die Absicherung vor Ort und sperrten den Parkplatz ab.
Medizinischer Notfall: Seniorin in Münchner Krankenhaus
Im weiteren Verlauf habe ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Unterschleißheim die Maßnahmen unterstützt, die rettungsdienstliche Versorgung erfolgte durch einen Rettungswagen der Werkfeuerwehr der TU Garching.
Dieser transportierte die etwa 72-jährige Patientin zur weiteren Abklärung in ein Münchner Klinikum: "Zur weiteren Entwicklung des Gesundheitszustands der betroffenen Person liegen der Feuerwehr München keine Informationen vor."
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