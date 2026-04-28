Auf einem Parkplatz auf der Autobahn 99 kommt es kurz vor Neuherberg in einem Reisebus zu einem medizinischen Notfall. Mehrere Rettungsorganisationen unterstützen sich vor Ort.

Die Patientin wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Münchner Klinikum gebracht.

Unterschiedlichste Rettungsorganisationen in und um München herum haben am Dienstag zusammengearbeitet, um bei einem medizinischen Notfall auf der Autobahn zu helfen.

Hubschrauber kann nicht landen: Retter werden per Winde heruntergelassen

Wie die Münchner Feuerwehr berichtet, wurde der Kräfte gegen 11 Uhr zu einem Einsatz auf die Autobahn 99 alarmiert. Auf einem Parkplatz kurz vor Neuherberg – ein Gemeindeteil von Oberschleißheim im Landkreis München – war es demnach in einem Reisebus zu einem nicht näher beschriebenen medizinischen Notfall gekommen.

"Da der Rettungshubschrauber aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht landen konnte, wurden der Notarzt und der Notfallsanitäter per Winde aus dem Hubschrauber heruntergelassen", hieß es weiter. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München übernahmen mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug die Absicherung vor Ort und sperrten den Parkplatz ab.

Medizinischer Notfall: Seniorin in Münchner Krankenhaus

Im weiteren Verlauf habe ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Unterschleißheim die Maßnahmen unterstützt, die rettungsdienstliche Versorgung erfolgte durch einen Rettungswagen der Werkfeuerwehr der TU Garching.

Der Notarzt und der Notfallsanitäter wurden per Winde aus dem Hubschrauber heruntergelassen. © Berufsfeuerwehr München

Dieser transportierte die etwa 72-jährige Patientin zur weiteren Abklärung in ein Münchner Klinikum: "Zur weiteren Entwicklung des Gesundheitszustands der betroffenen Person liegen der Feuerwehr München keine Informationen vor."