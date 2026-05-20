Newcastle-Krankheit grassiert auch im Landkreis Erding
Nach dem erneuten Ausbruch der für Geflügel hoch ansteckenden Newcastle-Krankheit im Landkreis Mühldorf am Inn ist die Tierseuche auch im Landkreis Erding bei München nachgewiesen worden.
Landkreis Erding errichtet Schutzzone
Der betroffene Tierbestand mit 500 Tieren sei gekeult worden, teilte der Landkreis Erding mit. Es sei eine Schutzzone im Umkreis von drei Kilometern errichtet worden. Im Umkreis von zehn Kilometern um den betroffenen Betrieb gelte eine Überwachungszone.
In der letzten Zeit war es in der Region mehrfach zu Ausbrüchen der Newcastle-Krankheit gekommen. Zehntausende Tiere mussten getötet werden. Für Menschen gilt die Krankheit als weitgehend harmlos.
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