Neuried: Stadtwerke reparieren Gasleck auf Baustelle

Nachdem ein Baggerfahrer bei seiner Arbeit an einer Bushaltestelle ein Gasabsperrventil abgerissen hatte, mussten mehrere Wohn- und Geschäftsgebäude geräumt werden.

Neuried - Bei Bauarbeiten in Neuried im Landkreis München ist eine Gasleitung beschädigt worden.

Gas trat aus und es bestand Explosionsgefahr, berichtete die Polizei am Mittwoch. Ein 28-jähriger Baggerfahrer hatte bei seiner Arbeit an einer Bushaltestelle am Dienstag ein Gasabsperrventil der Hochdruckerdgasleitung der Stadtwerke München abgerissen.

Die Polizei sperrte den Bereich ab. Mehrere Wohn- und Geschäftsgebäude wurden geräumt. Mitarbeiter der Stadtwerke München reparierten die beschädigte Stelle. Während der etwa zweistündigen Sperre kam es laut Polizei zu Staus auf umliegenden Straßen.