AZ-Plus

Nacktbaden an Gedenkkreuz im Starnberger See: Segler im Visier der Polizei

Sommer, Sonne – da ist der Sprung ins kalte Wasser eine willkommene Abkühlung. Am Gedenkkreuz für König Ludwig II. am Starnberger See dachten sich das auch drei Segler. Nun ermittelt die Polizei.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Am Gedenkkreuz leinte die Gruppe ihr Segelboot an. (Symbolbild)
Am Gedenkkreuz leinte die Gruppe ihr Segelboot an. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Am Gedenkkreuz für Märchenkönig Ludwig II. hat eine Gruppe von Nudisten im Starnberger See für Ärger gesorgt: Die drei leinten ihr Boot dort an, um dann teils nackt in den See zu springen und zu baden. Nun ermittelt die Polizei. Denn andere Menschen fühlten sich am Samstag offensichtlich davon gestört, und sie alarmierten die Beamten. 

Segler springen nackt in den Starnberger See: Polizei ermittelt

Die Polizei stuft die Aktion als Verstoß ein: Es stehe eine Ordnungswidrigkeit wegen Belästigung der Allgemeinheit im Raum, hieß es. Zudem habe die Gruppe gegen die Schifffahrtsverordnung verstoßen, weil dem Boot ein amtliches Kennzeichen fehlte und weil die Segler den Hilfsmotor benutzten, um davonzufahren.

Das sei bei einem Segelboot nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt, komme aber immer wieder auf dem Starnberger See vor.

Nacktbadende im Starnberger See: Zeugen haben Segler fotografiert

Konkrete Hinweise auf die Identität der drei Segler habe man noch nicht, sagte ein Sprecher der Polizei Starnberg. Man gehe aber einem Hinweis nach, der inzwischen eingegangen sei. Zeugen hatten den Vorfall nicht nur beobachtet, sondern auch fotografiert. Als die Polizei dann eintraf, waren die Nacktbadenden jedoch schon wieder weg. 

Rätselhafter Königstod im See

Das Gedenkkreuz im Starnberger See erinnert an den Bayernkönig Ludwig II., der am 13. Juni 1886 leblos im Uferbereich des Sees nach einem Spaziergang mit seinem Arzt Bernhard von Gudden aufgefunden worden war. Um den Tod des Königs im Starnberger See ranken sich bis heute zahlreiche Mythen und Theorien.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.