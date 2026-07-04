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Bei München: Nachts zu Fuß auf der Bundesstraße – Mann von Auto erfasst

Ein 40-Jähriger läuft in der Nacht und in dunkler Kleidung über die Bundesstraße 304. Eine Autofahrerin sieht ihn zu spät, die Folgen sind ernst.
AZ/dpa |
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Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (Symbolbild)
Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Ein 40-Jähriger ist in der Nacht zu Fuß auf der Bundesstraße 304 in Richtung Dachau unterwegs gewesen und von einem Auto erfasst worden. Eine 21 Jahre alte Autofahrerin fuhr in die gleiche Richtung, sie konnte den Mann in der Dunkelheit aber nicht rechtzeitig erkennen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann, der dunkle Kleidung trug, wurde schwer verletzt. 

Unklar war zunächst, warum der 40-Jährige zu Fuß auf der Bundesstraße unterwegs war. Die Staatsanwaltschaft forderte ein Gutachten an.

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