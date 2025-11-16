AZ-Plus

Nachbarin alarmiert die Münchner Polizei: Einsatz mit Spezialkräften

In Taufkirchen eskaliert ein Vorfall in einem Mehrfamilienhaus. Die Polizei bricht die Wohnungstür auf.
Sophia Willibald |
Ein Mann demoliert seine Wohnung in Taufkirchen. Die Polizei rückt zweimal an.
Ein Mann demoliert seine Wohnung in Taufkirchen. Die Polizei rückt zweimal an. © Lino Mirgeler (dpa)

Am Freitagnachmittag (14. November) ist es laut der Polizei in einem Mehrfamilienhaus in Taufkirchen im Landkreis München zu einem größeren Einsatz gekommen. Gegen 16 Uhr rief eine Anwohnerin die Polizei, weil ihr Nachbar in seiner Wohnung enormen Lärm verursachte. Die erste Streife konnte vor Ort jedoch nichts Auffälliges feststellen.

Kurz darauf meldete die Nachbarin jedoch einen lauten Knall aus der Wohnung. Die Polizei rückte erneut an – diesmal mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften.

Mann demoliert seine Wohnung in Taufkirchen –Polizei bricht Tür auf

Laut den Beamten zeigte sich der 37-jährige Bewohner unkooperativ. Aus der Wohnung waren laute Geräusche zu hören, die darauf schließen ließen, dass er seine Einrichtung zerstörte. Nach Angaben der Polizei soll der Mann mit einer Metallstange in seiner Wohnung randaliert haben.

Da der Mann die Tür nicht öffnete und weiterhin Gegenstände demolierte, brachen die Einsatzkräfte die Wohnungstür schließlich auf. Der 37-Jährige wurde anschließend überwältigt.
Der Mann, der der Polizei bereits zuvor als psychisch auffällig bekannt war, jedoch bisher nur durch eine einzelne Beleidigung strafrechtlich in Erscheinung getreten war, wirkte auch vor Ort psychisch belastet. Er wurde von den Beamten in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung eingewiesen.

Nach Angaben der Polizei liegt im Zusammenhang mit dem aktuellen Einsatz keine Straftat vor. Der laute Knall dürfte laut den Beamten durch die Zerstörung von Möbeln entstanden sein.

4 Kommentare
Artikel kommentieren
  • AufmerksamerBürger am 16.11.2025 18:47 Uhr / Bewertung:

    Schon vorher psychisch auffällig bekannt....,warum hat man die Fachkraft nicht intensiv unterstützt und betreut, früher hat man hier Abenteuer Urlaube vermittelt, vielleicht würde hier auch eine Reise in das Heimatland helfen?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • sound.spotter am 17.11.2025 07:31 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von AufmerksamerBürger

    Mir kommt es so vor, dass Sie evtl. Betreuung benötigen, bei dem, was Sie in diesen Artikel hinein fantasieren. Und Sie müssen ein schlechter Mensch sein.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • AufmerksamerBürger am 17.11.2025 07:46 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von sound.spotter

    Sie erwecken den Eindruck, als hätten Sie jahrelang nichts vom Leben mitbekommen, wie es abläuft.
    Wäre es außerhalb des üblichen Ablaufs, würde es doch im Artikel erwähnt werden, wie man es von seriöser Berichterstattung gewohnt ist.
    Hat es Ihnen Ihr sozialer Betreuer nicht erklären wollen?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
