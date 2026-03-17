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Nach versuchter Tötung in Gilching: Verdächtiger in Baden-Württemberg gestellt

Nach einer blutigen Auseinandersetzung im Landkreis Starnberg gelingt der Polizei ein Fahndungserfolg: Der mutmaßliche Täter wird hunderte Kilometer entfernt im Zug festgenommen. Was ihm vorgeworfen wird.
AZ/dpa |
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Der Verdächtige wurde festgenommen. (Symbolbild)
Der Verdächtige wurde festgenommen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Gilching im Landkreis Starnberg ist der flüchtige Verdächtige in Heidelberg festgenommen worden. Der 31-Jährige steht im Verdacht, am Montag den Partner seiner Mutter während eines Streits am Kopf schwer verletzt zu haben, wie die Polizei mitteilte. Einen Tag später wurde der Verdächtige dann in einem Zug in Heidelberg entdeckt und von der Bundespolizei in Gewahrsam genommen.

Opfer nicht in Lebensgefahr

An der Auseinandersetzung waren den Angaben zufolge seine Mutter, ihr 55 Jahre alter Partner und er selbst beteiligt gewesen. Nach der Tat sei er aus der Wohnung seiner Mutter in Gilching geflüchtet.

Der 55-Jährige sei so schwer verletzt worden, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste, hieß es. Lebensgefahr bestand den Ärzten zufolge nicht. Währenddessen nahm die örtliche Polizei und später die Kripo die Fahndung nach dem 31-Jährigen auf.

Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt. Ob er in Haft muss, sollte ein Haftrichter am Mittwoch entscheiden.

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2 Kommentare
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  • Chris_1860 vor 11 Stunden / Bewertung:

    Zufällig wurde mal wieder was entfernt. Hier die fehlende Info aus dem Bericht der Kripo FFB:

    "Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts in Gilching - 31-jähriger kroatischer Tatverdächtiger nach Flucht in Heidelberg festgenommen"

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  • Witwe Bolte vor 5 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Chris_1860

    Wenn nicht "Deutscher" im Text steht, beginnt das Nationalitätenraten.

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