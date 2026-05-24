Nach tödlichem Falschfahrer-Unfall auf A8: So geht es den Verletzten

Bei einem schweren Unfall, verursacht durch einen Falschfahrer, auf der A8 kommt eine Person ums Leben, fünf weitere werden zum Teil schwer verletzt.

Zwei der Verletzten konnten nach dem Horror-Unfall das Krankenhaus wieder verlassen.

Update 24. Mai, 14.36 Uhr: Nach dem tödlichen Unfall mit einem 89 Jahre alten Falschfahrer auf der A8 sind zwei der Verletzten wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Drei Schwerverletzte würden aber weiter stationär behandelt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd der dpa.

Am Samstagabend war ein 89 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen, als er im Landkreis Traunstein in der falschen Richtung auf der Autobahn unterwegs war und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenstieß. Auch ein zweites Fahrzeug wurde in den Unfall verwickelt.

"Der ist erst 200 Meter vorher aufgefahren", schilderte der Polizeisprecher. Der 89-Jährige, dessen Cabrio nach dem Zusammenstoß auf dem Dach zum Liegen gekommen war, erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Ursprungsmeldung: Schwerer Unfall am Samstagnachmittag auf der A8. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 14 Uhr ein 89-Jähriger aus dem Bereich Niederbayern auf der A8 aus bisher ungeklärter Ursache entgegen der Fahrtrichtung – er fuhr auf der Richtungsfahrbahn München in Richtung Salzburg – unterwegs.

Zwischen den Anschlussstellen Grabenstätt und Übersee südlich des Chiemsees im Landkreis Traunstein kollidierte der 89-jährige Falschfahrer mit zwei Fahrzeugen, wobei er so schwer verletzt wurde, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Unfall auf der A8: ein Toter, fünf Verletzte

In den zwei weiteren beteiligten Pkw, welche durch den Unfall ebenfalls beschädigt wurden, wurden fünf weitere Personen verletzt, drei davon schwer. Nach derzeitigen Erkenntnissen schweben sie aber nicht in Lebensgefahr. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 120.000 Euro geschätzt.

Der Verkehr wurde an der Unfallstelle großräumig umgeleitet, dazu wurde eine Ausleitung des Verkehrs in Fahrtrichtung München an der Anschlussstelle Siegsdorf West durch die Autobahnmeisterei Siegsdorf eingerichtet.

A8 Richtung München stundenlang gesperrt

Die Unfallaufnahme dauerte bis in die Abendstunden an, die A8 in Fahrtrichtung München war an dieser Stelle für einige Stunden gesperrt.

In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Traunstein wurde ein technisches sowie unfallanalytisches Gutachten beauftragt.