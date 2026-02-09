Nach schwerem Unfall: A94 sieben Stunden vollständig gesperrt
Bei einem heftigen Auffahrunfall auf der Autobahn 94 sind am Montag vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Beteiligt waren drei Autos und ein Lastwagen.
A94 in Richtung München: Ein Lkw und vier Autos in Auffahrunfall verwickelt
Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 7.30 Uhr im beginnenden Berufsverkehr in Fahrtrichtung München, zwischen den Anschlussstellen Hohenlinden und Forstinning (Landkreis Ebersberg).
Die Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht, die Polizei war zur Aufnahme des Unfalls und zur Klärung des Sachverhalts mit mehreren Streifen vor Ort.
Die Autobahn war etwa sieben Stunden zwischen den beiden Anschlussstellen vollständig gesperrt, der Verkehr wurde an der Ausfahrt Hohenlinden abgeleitet. Im Einsatz waren drei Feuerwehren aus den Landkreisen Erding und Ebersberg.
