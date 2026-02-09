Bei dem Auffahrunfall sind insgesamt vier Menschen verletzt worden, zwei davon lebensgefährlich. Die Autobahn war etwa sechs Stunden gesperrt, der Schaden ist immens.

Zwei Menschen ringen nach dem Unfall auf der A94 mit dem Tod.

Bei einem heftigen Auffahrunfall auf der Autobahn 94 sind am Montag vier Menschen verletzt worden, zwei davon lebensgefährlich. Beteiligt waren drei Autos und ein Lastwagen.

A94 in Richtung München: Ein Lkw und vier Autos in Auffahrunfall verwickelt

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 7.30 Uhr im beginnenden Berufsverkehr in Fahrtrichtung München, zwischen den Anschlussstellen Hohenlinden und Forstinning (Landkreis Ebersberg).

Ein 35 Jahre alter Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Mühldorf fuhr demnach "aus bislang ungeklärter Ursache" ungebremst auf das Ende eines Staus auf und kollidierte dabei mit dem Pkw eines 25-Jährigen aus dem Raum Mühldorf.

Durch den Aufprall wurde der Pkw auf einen vor ihm stehenden Wagen eines 32-Jährigen aus Mühldorf geschoben, der wiederum mit einem Pkw einer 35-Jährigen aus Ebersberg zusammenstieß. Bei ihr im Auto saß ein 38-Jähriger aus Ebersberg auf dem Beifahrersitz.

Nach derzeitigem Stand wurden zwei Personen schwer verletzt. "Mit ihrem Ableben" sei zu rechnen, erklärte die Polizei am Nachmittag. Zudem wurden zwei weitere Personen leicht verletzt. Alle Verletzten kamen in nahegelegene Krankenhäuser.

Die vier am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 120.000 Euro.

Die Autobahn war etwa sechs Stunden zwischen den beiden Anschlussstellen gesperrt. © Thomas Gaulke

Zur Absicherung, Säuberung der Fahrbahn und zur Umleitung waren die Autobahnmeisterei Isental und die Feuerwehren Forstinning, Anzing und Pastetten vor Ort. Die Autobahn war für etwa sechs Stunden gesperrt, der Verkehr wurde an der Abfahrt Hohenlinden abgeleitet.