Nach Schockanruf: Seniorin aus Planegg verliert Vermögen

Ein Anruf versetzt eine Seniorin in Angst und Schrecken. In ihrer Not trifft die über 80-Jährige eine folgenschwere Entscheidung.

Mit der perfiden Masche des Schockanrufs erbeuten Betrüger immer wieder Gold und Schmuck – so nun auch in Planegg. (Symbolbild)

Eine Frau aus Planegg im Landkreis München ist Opfer von Callcenter-Betrügern geworden. Nach Angaben des Polizeipräsidiums München erhielt die über 80-Jährige einen sogenannten Schockanruf. Dabei habe eine unbekannte Anruferin vorgegaukelt, dass die Stieftochter der Rentnerin an Darmkrebs erkrankt sei.

Für eine lebensrettende Strahlentherapie werde dringend eine höhere Geldsumme benötigt. Aus Sorge um ihre Angehörige ging die Frau zu ihrer Bank und holte Wertsachen aus einem Schließfach. Ein Polizeisprecher sagte zu den Umständen: "Die 80-Jährige war noch fit genug, zur Bank zu gehen."

Später erschien ein unbekannter Abholer an der Wohnung der Seniorin. Sie übergab ihm in gutem Glauben eine kleine Tasche mit Halsketten und Goldbarren unterschiedlicher Stückelung. Der Wert der Beute liegt laut Polizei im sechsstelligen Bereich.